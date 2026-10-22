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Senorbì
23 ottobre 2026 alle 00:42

Lavori in corso per il restyling di via Tevere 

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A Senorbì proseguono i lavori per il riordino della viabilità tra via Campioni e via Tevere. Il progetto prevede la completa bitumazione delle strade interessate, nuovi marciapiedi, attraversamenti pedonali rialzati, ulteriori parcheggi e una rotatoria all’incrocio tra via Campioni, via Funtanedda, via Tevere e via Sa Corona. L’opera è finanziata attraverso due contributi regionali, rispettivamente di 300mila e 225mila euro, per un investimento complessivo di 525mila euro. «Con questi lavori vogliamo rendere la viabilità più ordinata e sicura, migliorare l’accesso agli uffici e alle strutture presenti e garantire maggiore tutela per pedoni, studenti e cittadini che ogni giorno frequentano questa zona», sottolinea il sindaco Alessandro Pireddu. Con il proseguire del cantiere, Senorbì si avvicina così alla realizzazione di un’infrastruttura destinata a rendere più funzionale e vivibile un’area strategica per l’intera comunità.

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