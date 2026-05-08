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Pirri.
09 maggio 2026 alle 00:51

Lavori anti alluvione, lunedì stop all’acqua 

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In arrivo nuovi disagi per i lavori del Comune contro il rischio di allagamenti a Pirri. Per consentire l’installazione di alcune apparecchiature in rete, lunedì – dalle 8.30 fino al completamento dei lavori, previsto per le 16.30 – si renderà necessario sospendere l’erogazione idrica nelle vie interessate: via Italia e vico I, via Ampere, via Mara, via Donori, via Santorre Di Santarosa, via Dolianova e vico I, via Roberto Pisano, via Confalonieri, via Sinnai, via Lauro De Bosis e via Settimo. Nello specifico i lavori riguardano la posa della diramazione (e relativa saracinesca) della nuova condotta in ghisa. Il servizio riprenderà a pieno regime a conclusione dell’intervento. Sarà cura dei tecnici di Abbanoa contenere quanto più possibile l’orario di interruzione. Durante la ripresa dell’erogazione potrebbero verificarsi inconvenienti per temporanei fenomeni di torbidità a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.

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