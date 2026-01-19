Lavorare sulle navi, domani la selezione  

Ufficiale di macchina, marinai, elettricisti, pizzaioli, cuochi e assistenti d’ufficio: la Gnv, compagnia di traghetti parte del Gruppo Msc, organizza una giornata di recruiting (reclutamento) di bordo a supporto del piano di rinnovamento e potenziamento della propria flotta.

L’appuntamento è in programma domani, dalle 9,30 alle 13 e dalle 13,30 alle 17, nel Centro per l’impiego di Cagliari (via Borgo Sant’Elia).Durante la giornata, i partecipanti potranno incontrare i recruiter di Gnv, sostenere colloqui conoscitivi, ricevere informazioni sui percorsi di carriera e candidarsi alle posizioni aperte.

Le figure

Per la sezione Hotel/Retail si cercane le figure di assistente d'ufficio con conoscenza della lingua araba e inglese, piccolo di camera - con esperienza navi traghetto (qualifica da libretto di navigazione), pizzaiolo, cambusiere, magazziniere, capo cuoco, piccoli di cucina, cuoco, shop attendant (cassiere di bordo), shop attendant (cassiere di bordo) con conoscenza di arabo e Inglese; per la sezione Deck & engine: ottonaio a bordo, marinaio, carpentiere di bordo, direttore di macchina, elettricista di bordo, frigorista di bordo, 1° ufficiale di macchina, ufficiale di macchina, capo operaio, comune di macchina, operaio meccanico, operaio motorista, ufficiale elettronico/ elettrotecnico.

È inoltre possibile inviare la propria candidatura tramite il sito ufficiale della Compagnia www.gnv.it all’interno della sezione “Lavora con noi”. Per ulteriori informazioni: crew.talent@gnv.it

