L’autunno caldo dei cantieri 

Quartu si prepara a vivere mesi di cantieri in diverse zone della città, litorale compreso. Strade aperte, scavi, mezzi al lavoro: uno scenario inevitabile legato agli interventi di Abbanoa e Enel concentrati su rete elettrica e idrica da migliorare, e fibra ottica da potenziare. Il Comune dà l’ok, ma gioca d’anticipo convocando le società prima del via. E mette su una cabina di regia per monitorare i cantieri, con tanto di avvertimento: «ci sono tempi e regole da rispettare, altrimenti scatteranno le penali previste dai contratti».

Ingorgo forzato

Una vera e propria ondata di lavori che ha già subissato il Comune di richieste di taglio stradale. «Ci siamo trovati davanti a un bivio - spiega l'assessore ai Servizi tecnologici Antonio Conti -. O lasciavamo scadere i termini perdendo finanziamenti milionari vitali per lo sviluppo, o governavamo il processo. Abbiamo scelto la seconda strada. Il Comune è stato subissato da una moltitudine di richieste di autorizzazione al taglio stradale, un'attività a cui l'ente non può in alcun modo sottrarsi trattandosi di opere di interesse pubblico. Ma non lasceremo che la città venga aggredita in modo disordinato e selvaggio».

Proprio per governare il processo il settore Servizi tecnologici si è mosso d'anticipo, convocando e incontrando nelle scorse settimane tutte le società richiedenti.

Obiettivo primario, dice Conti, è «programmare rigorosamente i ripristini, sia per sanare i numerosi scavi già presenti sulla rete viaria, sia per programmare in maniera ordinata quelli futuri. Basta rattoppi: chi apre deve restituire la strada in condizioni perfette, altrimenti interviene il Comune rivalendosi sulle cauzioni».

Qualche disagio sarà inevitabile, avverte l'amministrazione, ma si tratta di opere fondamentali per la modernizzazione. Enel sta incrementando le cabine di trasformazione per garantire più potenza disponibile e stabilità alla rete elettrica; si estenderà la fibra ottica anche nelle zone attualmente scoperte del litorale e delle periferie. Mentre Abbanoa completerà infine la rete fognaria del litorale. «Stiamo parlando di opere fondamentali per la modernizzazione della città», sottolinea l’assessore.

Linea dura

Sul fronte della vigilanza l'impegno sarà totale. Oltre ai controlli intensificati da parte degli uffici comunali, le stesse società committenti hanno garantito una sorveglianza rigorosa sulle ditte appaltatrici e subappaltatrici, affinché rispettino i cronoprogrammi, pena l'applicazione delle penali previste dai loro contratti.

E per evitare abusi è stata mobilitata anche Innovaquartu, la società in house nata dalla partnership tra Abaco e Municipia, pronta a verificare che ogni impresa operativa in città sia munita della regolare autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, sanzionando chi opera senza titolo. Una regia rigorosa, conclude Conti, «per accompagnare Quartu verso il futuro senza lasciare nulla al caso».

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