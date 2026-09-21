L’autotrasportatore che ha ucciso il ladro: «Non è un caso Roggero» 

Cuneo. «È riuscito a dormire per qualche ora, continua a essere affranto e anche dispiaciuto per la morte di quest'uomo»: così l'avvocato Piermario Morra, difensore di Roberto Mollo, parla delle condizioni del suo assistito il giorno dopo l’uccisione di un ladro a Baldissero d’Alba (Cuneo). Mollo, autotrasportatore di 35 anni, dormiva nel casolare in ristrutturazione dei nonni, dove si era trasferito da poco. In cortile, all’incirca verso le due della notte fra sabato e domenica, sono entrati dei ladri. Il padrone di casa ha sparato con la sua pistola nell’oscurità. A terra è rimasto un suo coetaneo albanese, Gjovalin Lazri, già noto alle forze dell'ordine. Veniva da Torino e si pensa facesse parte di una banda di “trasfertisti” sulle cui tracce si sono posti i carabinieri. Baldissero, Comune del Roero, conta un migliaio di abitanti e dista una ventina di chilometri da Grinzane Cavour, il paese dove Mario Roggero uccise due rapinatori e ne ferì un terzo dopo un assalto alla sua gioielleria. Il paragone fra le due vicende è inevitabile. Ma l’episodio, avverte il procuratore capo di Asti Biagio Mazzeo, «è diverso per tanti motivi: intanto perché non ci sono riprese della videosorveglianza, e poi perché questa persona, da quanto ho letto, ha assunto un atteggiamento diverso. Il tema però è sempre l’uso legittimo delle armi da parte del cittadino: quando vi sia legittima difesa e quando invece un eccesso o qualcosa di più grave». Anche per l’avvocato Morra la sovrapposizione non regge. «È una situazione totalmente differente da quella del signor Roggero e lo dico con tutto il rispetto per la sua situazione e senza formulare giudizi. Questo ragazzo non voleva uccidere nessuno. C’erano sicuramente più di quattro assalitori e se la sua intenzione fosse stata quella di uccidere ci sarebbero stati più morti».

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