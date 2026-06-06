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07 giugno 2026 alle 00:30

L’Autorità portuale studia la revoca del divieto alle bici 

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Da marzo di due anni fa “Sa Passillara Daniela Zedda” è vietata alle biciclette. Un divieto firmato dall’allora presidente dell’Autorità Portuale Massimo Deiana che impedisce l’accesso a bici e monopattini, se non spinti a mano, nel tratto che va dal molo Ichnusa al liceo Alberti. I ciclisti che da via Roma vogliono raggiungere il Poetto sono costretti ad affrontare la roulette russa di viale Colombo, strada teatro di incidenti mortali. Palazzo Bacaredda aveva in programma la realizzazione di una nuova pista ciclabile che dal semaforo dell’Alberti collegasse viale Colombo con via Campidano e la rotatoria della Darsena. L’attuale presidente dell’Authority Domenico Bagalà potrebbe revocare il divieto. «Dalla comunità degli ciclisti e appassionati di bici sono arrivate diverse richieste per un ritorno alla fruizione in sella del tratto di lungomare dell’Ammiragliato. Per l’AdSP non c’è alcuna pregiudiziale rispetto a un’eventuale revisione dell’ordinanza vigente. Ma prima di qualsiasi decisione nel merito, occorre effettuare una serie di valutazioni tecniche, anche ispirate anche alle buone pratiche attuate in altri contesti simili a livello internazionale. Soluzioni che - conclude Bagalà - non possono prescindere dalla sicurezza dei fruitori e dalla stessa conservazione della struttura della passeggiata». (a. a.)

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