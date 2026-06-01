L’auto va fuori strada: consigliera comunale salva il conducente 

Un volo di diversi metri, concluso sui grossi cespugli che i vigili del fuoco hanno dovuto tagliare per poter soccorrere il ferito e spostare l’auto finita in una scarpata. Maicol Meloni, 33 anni, di Escalaplano, è stato accompagnato all’ospedale Brotzu di Cagliari in codice rosso. Ora è ricoverato in Rianimazione. A far scattare l’allarme è stata una consigliera comunale di Castiadas, Chiara Frau: probabilmente intuendo che cosa era successo, è stata lei a salvare il giovane imprigionato nell’abitacolo.

Poco dopo l’incidente, sulla Provinciale 18, è transitata la consigliera: stava rientrando a casa con i genitori. «Era mezzanotte e mezza», racconta, «ho notato alcune luci oltre la strada. Ho deciso di tornare indietro e mi sono preoccupata: ho parcheggiato la mia auto e mi sono velocemente diretta verso la campagna, notando la macchina tra gli arbusti. Ho visto l’automobilista: non mi rispondeva e ho chiamato subito i carabinieri, facendo così scattare i soccorsi».

L’intervento di Chiara Frau ha probabilmente salvato la vita al giovane di Escalaplano. Grazie alla sua segnalazione i soccorsi sono potuti scattare immediatamente: sono intervenuti il 118 con alcune ambulanze, i vigili del fuoco, i carabinieri di Castiadas e Costa Rei e il Nucleo radiomobile di San Vito. È arrivato anche il sindaco Eugenio Murgioni. Poi il recupero del ferito, subito trasferito al Brotzu.

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