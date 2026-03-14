L’auto giù da un dirupo, muoiono due fidanzati 

Salerno. Un volo di 200 metri giù da una scogliera. Due fidanzati hanno perso la vita in un incidente stradale nella tarda serata di venerdì in località Ripe Rosse, nel territorio di Montecorice, nel Salernitano. Le vittime erano entrambe di Capaccio, si chiamavano Michele Pirozzi, 29 anni, e Maria Magliocco, di 24.

Nel pomeriggio erano andati ad Agnone Cilento, paese della madre della ragazza, in serata stavano rientrando verso casa, e per cause ancora da chiarire avrebbero invertito la marcia tornando verso Agnone. A questo punto si è verificato il violento impatto con un furgone Citroën: dopo lo scontro la Volkswagen Polo su cui viaggiavano i due fidanzati ha sfondato la ringhiera a bordo strada precipitando nella scarpata, i due sarebbero stati sbalzati fuori dal veicolo. Il conducente del furgone, un 42enne del posto, è rimasto lievemente ferito ed è risultato negativo ai test alcolemici e tossicologici.

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