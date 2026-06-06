L’auspicio di Sanchez: «Ora ponti di dialogo» 

Madrid. Pedro Sanchez, considera «un onore» ricevere Papa Leone XIV «in un paese diverso, aperto e profondamente impegnato per la convivenza, la giustizia sociale e la difesa della dignità umana». Lo ha scritto il premier spagnolo in un messaggio su X, dopo aver ricevuto il pontefice in Spagna per la sua visita apostolica che, auspica, «speriamo serva per continuare a tendere ponti di dialogo, comprensione e speranza».

Il premier ha anche pubblicato sul social una foto che lo ritrae al momento del saluto di Leone subito dopo l'atterraggio all'aeroporto di Madrid. Sulla stessa linea, il ministro degli Esteri spagnolo, José Manuel Albares, ha evidenziato su X che quella del Papa è «una voce che ci ricorda che i principi umanistici che condividiamo - la difesa della pace e la dignità di ogni essere umano - sono valori di cui dobbiamo avere cura e difendere ogni giorno, in qualunque circostanza e luogo».

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