VaiOnline
Il messaggio.
07 giugno 2026 alle 00:30

L’auspicio di Sanchez: «Ora ponti di dialogo» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Madrid. Pedro Sanchez, considera «un onore» ricevere Papa Leone XIV «in un paese diverso, aperto e profondamente impegnato per la convivenza, la giustizia sociale e la difesa della dignità umana». Lo ha scritto il premier spagnolo in un messaggio su X, dopo aver ricevuto il pontefice in Spagna per la sua visita apostolica che, auspica, «speriamo serva per continuare a tendere ponti di dialogo, comprensione e speranza».

Il premier ha anche pubblicato sul social una foto che lo ritrae al momento del saluto di Leone subito dopo l'atterraggio all'aeroporto di Madrid. Sulla stessa linea, il ministro degli Esteri spagnolo, José Manuel Albares, ha evidenziato su X che quella del Papa è «una voce che ci ricorda che i principi umanistici che condividiamo - la difesa della pace e la dignità di ogni essere umano - sono valori di cui dobbiamo avere cura e difendere ogni giorno, in qualunque circostanza e luogo».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Amministrative

Quartu, sfida aperta nella terza città sarda

Campo largo civico, centrodestra e outsider: l’uscente Milia se la vede con Porcu e Matta 
Federica Lai
Il caso

Emigrati, dimissioni in massa

Alessandra Carta
Il Consiglio dei ministri dà l’ok ad altri progetti: «Tutto passa sopra la testa dei sardi, paesaggio in pericolo»

Un’invasione da oltre 77mila pannelli

Cresce l’allarme di comitati e sindaci dopo gli ultimi via libera a Uta e Serramanna 
Al. Car.
Inclusione

Studio, arte e lavoro per scoprire il valore delle persone fragili

Il progetto “Mine vaganti” dedicato ai giovani nello spettro autistico 
Romina Piscedda
Carburanti

Accise, taglio prorogato e dimezzato

Sconti sino al 3 luglio ma sul diesel c’è la riduzione da 10 a 5 centesimi 
ndr
La tragedia

Palazzina crollata: tre morti e due feriti

Esplosione intorno alle 5 del mattino, si ipotizza una fuga di gas 
Milano

Ucciso per errore: 17 contro uno

Una gang l’avrebbe scambiato per un appartenente a un gruppo rivale 