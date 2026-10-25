SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
La preghiera.
26 ottobre 2026 alle 00:41

L’attentato è alle spalle: la moschea è di nuovo simbolo di integrazione 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Nel cuore della Marina, a pochi passi da Sant’Eulalia, la moschea Al Hoda di via del Collegio è molto pi ù di un luogo di preghiera: da oltre trent’anni è un punto di riferimento per fedeli di diverse nazionalità e parte della vita del quartiere. Qui l’integrazione si costruisce nei gesti quotidiani: ogni venerdì, durante la preghiera, i residenti spostano le auto per lasciare spazio ai tappeti stesi in strada. Un’abitudine semplice, diventata negli anni il segno concreto di una convivenza fatta di rispetto e vicinanza.

È questa trama di relazioni che l’attentato incendiario dell’11 giugno scorso ha provato a ferire, senza spezzarla. «Dobbiamo andare avanti, non ci fermiamo davanti a chi ha compiuto questo gesto stupido», aveva dichiarato l’imam Mehrez Triki. Nelle ore del rogo, erano stati proprio i vicini a intervenire per spegnere le fiamme. Tra loro Roberto Mamia, che abita nella palazzina accanto e, svegliato da una vicina, era sceso in strada con una pompa. «Qui alla Marina siamo una grande famiglia», aveva raccontato. Oggi, a distanza di quattro mesi dall’incendio, quella consuetudine del venerdì mattina è ripresa come sempre: i fedeli sono tornati a riunirsi, i vicini ad accoglierli. La moschea è rimasta al suo posto, dentro la vita del quartiere.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Malamovida

Un’altra notte di violenza a Cagliari: venticinquenne preso a sprangate

Tre episodi nel giro di poche ore tra viale Elmas, via Newton e via Contivecchi 
Francesco Pinna
L’emergenza

«Siher aveva finalità eversive»

I pm: incitava alla mobilitazione «fino alla caduta di questo governo ladro» 
La protesta

«Il data center? Solo un bluff»

Sit-in degli ambientalisti a Nuraxi Figus per chiedere chiarezza 
Antonella Pani
Regione

Campo largo sardo, la visita di Schlein allenta la tensione

Rinnovata collaborazione tra Pd e M5S ma sulle commissioni manca l’intesa 
Roberto Murgia
Congresso straordinario

La nuova Lega riparte da Salvini

Federalismo fiscale e stop armi a Kiev, il leader confermato con il 76% dei voti 
Matteo Mascia