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Germania.
28 luglio 2026 alle 00:36

L’attentato al Pride di Berlino alimenta le polemiche contro il cancelliere Merz 

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Berlino. L’attentato al Pride di Berlino accende la polemica in Germania nei confronti del governo del cancelliere Friedrich Merz che tenta di difendere il suo operato. È proprio il presidente della Cdu a chiarire che il governo non è «sulla difensiva» sul tema della sicurezza: pur assicurando che sono allo studio misure per limitare la libertà di movimento di potenziali soggetti pericolosi, Merz si chiede se si sarebbe potuto evitare l’attacco del ventunenne tedesco di origini libanesi e simpatizzante dell’Isis Abdul Ballout al Christopher Street Day.

«Dobbiamo capire come sia potuto accadere», ha affermato il Kanzler puntualizzando però che «la questione della sorveglianza capillare dei criminali è principalmente un compito dei Laender». Gli esperti di sicurezza riflettono sul perché Ballout non fosse sottoposto a stretta sorveglianza nonostante il tentativo di unirsi allo Stato Islamico. Il giovane era tornato in libertà dopo un breve periodo di custodia cautelare.

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