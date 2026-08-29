Latte Dolce qualificato sul campo del Budoni 

Budoni 0

Latte Dolce 1

Budoni (4-3-3) : Di Giorgio, Ferrari (35’ st Fall), Taiappa, Schirru, Putzu, Mauro, Bartolotta (17’ st Stampete), Cassitta (12’ st Cubeddu), Ragatzu, Ladu, Privite-

ra (30’ st Banse). In panchina Perotto, Dessena, Addis, Ljubano-

vic, Gomez. Allenatore Bonomi.

Latte Dolce (4-4-2) : Pedone, Limberti, Lopes (42’ st Coghetto), Sorgente (19’ pt Di Gianni), Di Paolo, Piredda, Dumani (35’ st Belloi), Pinna, Asproni, Pulina (20’ st Mascia), Delogu. In panchina Cherchi, Banti, Ruggiu, Desole, Saddi. Allenatore Fini.

Arbitro : Senes di Cagliari.

Rete : nel pt 32’ Di Gianni.

Note : ammoniti Taiappa, Banse, Limberti, Dumani. Recupero 3’ pt-4’ st.

Budoni . Esordio amaro per il Budoni, superato per un soffio dal Latte Dolce. Decisivo al 32’ Di Gianni, lesto a risolvere in scivolata da pochi passi. I galluresi reagiscono ma sprecano con Privitera al 42’ e nella ripresa con Ragatzu (traversa) e capitan Ladu su punizione.

Nel dopogara, Bonomi osserva: «Abbiamo creato tanto senza concretizzare, ci serve più cattiveria. Siamo un gruppo nuovo con varie assenze e ragazzi fuori ruolo: è normale dover affinare i meccanismi. Sono comunque contento della prestazione contro un’ottima squadra, da martedì lavoreremo sugli errori per farci trovare pronti al via del campionato».

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