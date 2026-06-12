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13 giugno 2026 alle 00:21

L’Atletico Cagliari riparte da Saba 

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L'Atletico Cagliari (Promozione), reduce da una buona stagione, riparte da Carlo Saba, tecnico che ha saputo valorizzare al meglio il settore giovanile rossoblù. Anche per il prossimo campionato la linea guida resterà la stessa: puntare sui giovani e sulla crescita del vivaio. Saba fissa gli obiettivi della nuova stagione: «Puntare a mantenere la categoria continuando a far crescere il nostro vivaio sia in termini di numeri che di qualità. L'intento è conquistare le categorie d'élite e soprattutto proseguire con il gran lavoro che è stato fatto col settore giovanile in questi anni. Il futuro della società è con i giovani». L'allenatore traccia quindi un bilancio del campionato appena concluso: «Siamo partiti non benissimo ma l'avevamo messo in conto. È normale con una scelta ponderata sui giovani. Da dicembre in poi abbiamo marciato oltre le più rosee aspettative. Riceveremo anche il premio per il quinto posto nella classifica giovani calciatori». Infine, uno sguardo all’organico che affronterà la prossima stagione: «Sarà confermata la rosa che abbiamo perfezionato da dicembre in poi e che ci ha permesso di ottenere risultati positivi».

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