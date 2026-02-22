L’Atalanta ribalta il Napoli nella ripresa I partenopei se la prendono con l’arbitro 

Atalanta 2

Napoli 1

Atalanta (3-4-2-1) : Carnesecchi; Scalvini (24' st Djimsiti), Hien, Kolasinac (39' st Ahanor); Bellanova (12' st Bernasconi), De Roon, Pasalic, Zappacosta; K. Sulemana (1' st Samardzic), Zalewski; Krstovic (12' st Scamacca). In panchina Rossi, Sportiello; Kossounou, Bakker, Musah, Ederson, Vavassori). Allenatore Palladino.

Napoli (3-4-2-1) : V. Milinkovic-Savic; Beukema, Juan Jesus (25' st Olivera), Buongiorno; Mazzocchi (18' st Spinazzola), Elmas, Lobotka, Gutierrez (17' st Politano); Vergara (25' st Giovane), Alisson (40' st Lukaku); Hojlund. In panchina Meret, Contini, Gilmour, Prisco, De Chiara. Allenatore Conte.

Arbitro : Chiffi di Padova.

Reti : nel pt 18' Beukema; nel st 16' Pasalic, 36' Samardzic.

Note : angoli 6-1 per l'Atalanta; recupero 3' e 4'; ammoniti Juan Jesus per comportamento non regolamentare, Zalewski per gioco falloso; spettatori 22.015 per un incasso di 572.386,46 euro senza tifosi ospiti per divieto di trasferta.

Bergamo. Beukema segna di testa, Pasalic pareggia e Samardzic nel finale completa la rimonta della Dea. A Bergamo l'Atalanta ribalta il Napoli con due gol nella ripresa e aggancia così il Como al sesto posto. La zona Champions è a un passo: la rimonta continua.

Arbitro contestato

I partenopei recriminano per il mancato intervento del Var su un gol annullato dall'arbitro a Gutierrez che avrebbe portato il risultato sul 2-0. Gli uomini di Conte nel primo tempo vanno in vantaggio, si vedono togliere un rigore dal Var, subiscono due occasioni di Sulemana e sfiorano il raddoppio con Alisson e Vergara. Ma al rientro in campo nella ripresa subiscono il forcing bergamasco. Prima della partita, il cartoncino firmato BG di una tifosa nerazzurra, “Perdonaci Domenico, vola in cielo angioletto”, in ricordo del bimbo di Nola di 2 anni morto all'ospedale di Napoli dopo il trapianto di un cuore danneggiato.

Dopo gara

Negli spogliatoi Conte non ha parlato, la dirigenza del Napoli è furiosa per il rigore revocato dal Var. Soddisfatto Palladino, tecnico dell’Atalanta.

RIPRODUZIONE RISERVATA