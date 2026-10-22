L’Atalanta cede all’Ajax solo nel finale 

Ajax 2

Atalanta 0

Ajax (4-2-3-1) : Ter Stegen, Rosa, Bouwman, Baas, Wijndal, Mokio, Amrabat, Klaassen (17' st Tsygankov), Brandt (46' st Janse), Gloukh (17' st Ouazane), Marcos Leonardo (21' st Arokodare). Allenatore Michel.

Atalanta (4-2-3-1) : Carnesecchi, Bellanova, Kristensen, Obric, Zappacosta, Ederson, Gaetano (35' st Pasalic), Elmas (35' st Rowe), De Ketelaere (17' st Samardzic), Zalewski, Scamacca (27' st Krstovic). Allenatore Sarri.

Arbitro : Nobre (Portogallo).

Reti : nel st 42' Arokodare, 48' Ouazane.

Amsterdam. Fase difensiva arroccata e uscite lente con la palla. È la formula dell'ovvia sconfitta al sapore di beffa a tre minuti dal novantesimo e tre minuti oltre. Per l'Atalanta a sprazzi, dal rigore reclamato su Zalewski, in casa dell'Ajax, la punizione arriva sotto forma dell'uno contro uno chiamato ad Arokodare in gioco aereo contro l'acerbo 2006 Obric, alla prima presenza da titolare, sul rilancio di Baas, e del sinistro di Ouazane su rinvio di Ter Stegen corretto di testa dallo stesso autore del primo gol. Nella seconda giornata della League Phase di Conference i nerazzurri perdono la prima partita europea in stagione dopo le quattro in campionato. Primo pericolo già al 6', sull'asse Rosa-Brandt, col confermato Obric a rinviare corto a favore del sinistro del terzino destro brasiliano deviato sul palo da Gaetano. Al 31' è Leonardo, servito a rimorchio da Rosa, a sbagliare il rigore in movimento poco prima di un altro ingresso in area di Ederson, smorzato da Baas, sul la di Scamacca. I ritmi sono alti. Al 44', Kristensen tiene bene Gloukh sul servizio di Brandt, con diagonale da presa bassa, mentre nel recupero Gaetano manca l'uno a zero girando alto di sinistro il pallone di Zappacosta. La ripresa inizia con Brandt che impegna Carnesecchi alla respinta di piede e, al 5', di testa. Al nono siamo a cinque tiri in porta della squadra di Michel a zero, con un'altro sinistro di Rosa imbeccato da Leonardo e parato da Carnesecchi. All'ora di gioco Klaassen aggancia Zalewski in area sul recupero del polacco che scambia con Gaetano suscitando le proteste di Sarri, che inserisce con Samardzic al posto di De Ketalaere. All'83’ la Dea centra la porta, per modo di dire visto che il neo entrato Rowe si inserisce per la girata fiacca lungo la verticale di Samardzic per Krstovic. Al 40' Zalewski calcia alto e dritto. Poi le due azioni quasi a fotocopia dei gol dell'Ajax a difesa sorpresa, con Obric e Bellanova distratti.

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