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Sanità.
23 aprile 2026 alle 00:40

L’Asl conferma il dietrofront: «Il servizio vaccinazioni resta al Binaghi» 

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Dopo le furiose polemiche, arriva l'ufficialità del dietrofront da parte dell’Asl: il servizio vaccinazioni resterà nel complesso dell’ospedale Binaghi, spostandosi solo di edificio.

A seguito di numerosi sopralluoghi e attente valutazioni - spiega la direzione della Asl in una nota - sono stati identificati alcuni locali situati al terzo piano del corpo centrale del complesso. In tali spazi saranno trasferiti gli operatori, a pochi metri dall'edificio in cui il servizio era precedentemente collocato. Lo spostamento si è reso necessario per realizzare ulteriori posti letto e raggiungere gli obiettivi del Pnrr. «Come già più volte ribadito in passato - prosegue la Asl - la Direzione stava esaminando in queste settimane le diverse possibili soluzioni. Le ipotesi circolate nei giorni scorsi non rappresentavano decisioni definitive, ma esclusivamente opzioni in fase di valutazione. La soluzione individuata è stata ritenuta la più idonea sia per i pazienti sia per gli operatori: consentirà infatti ai cittadini di continuare a effettuare le vaccinazioni presso la sede di via Is Guadazzonis, garantendo al contempo un trasferimento rapido ed efficiente del servizio di vaccinoprofilassi. Nei prossimi giorni inizierà il trasloco del servizio».

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