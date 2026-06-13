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Ciclismo.
14 giugno 2026 alle 00:30

L’aria del Tour de France risveglia Del Toro 

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Il ciclismo si avvicina al Tour de France (il 4 luglio da Barcellona) e nel Tour Auvergne-Rhône-Alpes (ex Delfinato, classica corsa di avvicinamento), spunta uno dei protagonisti più attesi. Il messicano Isaac Del Toro, che sarà spalla di Tadej Pogacar alla Uae Emirates Xrg, ha vinto la penultima tappa, con arrivo sul Grand Colombier, davanti a Juan Ayuso, Tobias Halland Johannessen e Matteo Jorgenson. In classifica comanda Luke Tuckwell (Red Bull) ma la tappa di oggi è tremenda con quattro gpm.

Intanto oggi da Reggio Calabria scatta il Giro d’Italia NextGen (Under 23), con tanti protagonisti del recente Giro di Sardegna, a partire da Davide Donati e Lorenzo Finn, che punta alla “rosa”.

Tra gli Juniores, 8° posto per Enrico Balliana (Ecotek) ieri a Pordenone in una gara internazionale di 118 km.

In Sardegna è il giorno dei campionati sardi su strada per Juniores, Allievi, Esordienti (maschili e femminili): i titoli si assegnano a Pattada dalle 9.10 nella classica Coppa Barore Giagu.

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