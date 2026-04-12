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Pitz’e Serra.
13 aprile 2026 alle 00:36

L’area di via Lussemburgo rinascerà come parco letterario 

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Da area incolta a parco letterario. Procedono a ritmo spedito i lavori per la realizzazione di un’area verde in via Lussemburgo laddove prima c’erano soltanto erbacce. Non solo ci saranno alberi e zone relax, ma lo spazio diventerà anche un luogo di ritrovo per la presentazione di libri e altre iniziative letterarie. «Ho visto che i lavori stanno andando avanti», dice la presidente del Comitato di residenti di Pitz’e Serra, Sa Forada, Quartello, Sant’Anastasia e Pardinixeddu, Donatella Putzolu, «ma sono un po’ perplessa sulla scelta del luogo. Si tratta di uno spazio un po’ nascosto e forse un po’ lontano da raggiungere, io avrei riqualificato magari l’area che sta qualche metro più avanti, anche quella piena di erbacce».

Il nuovo parco e le nuove iniziative coinvolgeranno scuole, associazioni culturali e biblioteche, per renderlo uno spazio vivo, partecipato e identitario. La prima fase prevede un intervento su un’area di circa 1.800 mq, per ricreare uno spazio culturale dove organizzare iniziative. Sarà realizzato un percorso pedonale con pavimentazione drenante, un piccolo palco e particolari aiuole denominate "giardini della pioggia”, con la piantumazione di alcune essenze arboree e arbustive, intorno a cui non mancherà l’arredo urbano. La restante superficie sarà rinverdita con lo sviluppo della vegetazione erbacea naturale.

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