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Modena.
13 aprile 2026 alle 00:37

Con l’auto contro il camion del latte: tre vittime 

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Modena. Ancora una domenica di sangue sulle strade italiane. Tra l'Emilia e la Puglia cinque persone hanno perso la vita in tre diversi incidenti stradali: il più pesante - dal punto di vista numerico - nel Modenese, dove sono morti tre uomini e due sono rimasti feriti, uno in maniera molto grave, nello scontro tra un autocarro adibito al trasporto latte e un'autovettura. Altri due morti si sono registrati in incidenti in Lombardia e Sicilia.

Sulla Via Emilia Ovest, fra le cittadine modenesi di Cittanova e Marzaglia, poco prima delle 6 un camion per il trasporto latte e una Opel Meriva si sono scontrate frontalmente finendo nelle scarpate ai lati della carreggiata. I soccorritori sono intervenuti per estrarre i quattro occupanti intrappolati nella vettura, tutti di origine ghanese: per tre di loro, di 58, 61 e 27 anni, il personale medico ha potuto solo constatare il decesso. Il quarto passeggero è stato trasportato all'ospedale di Baggiovara così come l'autista dell'autoarticolato, un 62enne di origine moldava, che ha riportato lesioni gravi.

Nel fine settimana, due giovanissimi (di 16 e 21 anni) sono morti in Puglia in due distinti incidenti, mentre un diciottenne è la vittima dello scontro tra il suo scooter e un’auto nel Palermitano. Infine, un 66enne ha perso la vita schiantandosi contro un tir in sosta poco fuori Milano.

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