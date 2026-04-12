«Sullo scalo di Alghero una valutazione molto dubbia» 

«Come è possibile che nel 2022 la stima economica dello scalo di Alghero fosse di 32,7 milioni, mentre nel 2023 gli è stato attribuito un valore di 22,5 milioni?». L’interrogativo lo solleva Antonio Moro che a marzo di due anni fa era assessore ai Trasporti quando F2i Ligantia fece nascere la Nord Sardegna aeroporti spa, attribuendo al Riviera del Corallo «una differenza al ribasso di dieci milioni» (nell’altra metà della società lo scalo di Olbia, stimato 362 milioni). Moro portò il fondo di investimento in tribunale con un ricorso che «per due volte ha ottenuto un pronunciamento a favore», ricorda l’ex esponente della Giunta Solinas, presidente del Psd’Az (la causa verrà ritirata, ha deciso la Regione).

La cifra dei 32,7 milioni è «contenuta nella valutazione datata 2022 e richiesta a una banca italiana dalla Camera di commercio di Cagliari e Oristano», quando da azionista dell’aeroporto del capoluogo gettava le basi per la privatizzazione, deliberata l’8 settembre del 2023. «Va considerato – continua Moro – che su questa valutazione ha espresso dubbi anche l’advisor della Regione, lo studio Lca di Milano, considerandola potenzialmente sottostimata. Figuriamoci quanto possono essere inappropriati i 22,5 milioni».

L’ex assessore ha una sua idea sul punto: «In Sogeaal, la società che gestisce lo scalo di Alghero, la Regione ha una partecipazione del 23%, a cui va aggiunto il 5,75% della controllata Sfirs. Si arriva al 28,75. Un conto è avere questa quota su un valore di 32,7 milioni, un altro è il peso dello stesso azionariato rispetto a una stima economica di 22,5 milioni. Siamo davanti a una differenza sostanziale su cui non si può in alcun modo tacere». ( al. car. )

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