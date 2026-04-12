SINNER NUMERO 1 

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13 aprile 2026 alle 00:38

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Jannik Sinner vince da campione il torneo Masters 1000 di Monte Carlo, battendo in finale lo spagnolo Carlos Alcaraz, e torna in vetta alla classifica mondiale del tennis. Un successo straordinario contro il “re” della terra battuta, il quarto torneo 1000 consecutivo portato a casa. Sinner ha vinto il primo set al tie break, un sorpasso dopo l’altro in mezzo a colpi spettacolari, mentre nel secondo (vinto 6-3) la superiorità è stata ancor più netta. Mai visto un Sinner giocare a questo livello su una superficie, la terra rossa, che non è mai stata la sua preferita.

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