Tra pennelli e colori: «Pittori per un giorno» 

Non solo prevenzione e salute. Tra gli stand del Lions Day a Monte Claro, uno degli spazi più frequentati è stato quello dedicato alla creatività, con laboratori di ceramica e attività polimateriche, pittura e disegno pensati per coinvolgere bambini e adulti.

A catturare l’attenzione, in particolare, lo stand di colori e pennelli, preso d’assalto fin dalle prime ore: decine di bambini si sono improvvisati «pittori per un giorno». tra fogli bianchi, cavalletti e tavoli imbrattati di tempere. Grembiulini colorati, mani sporche di colore e disegni che prendono forma tra entusiasmo e curiosità. Niente schermi o videogiochi, ma uno spazio semplice e diretto in cui sperimentare.

«L’obiettivo è proprio questo – spiega Angelica Vargas –: allontanarli per un po’ dalla tecnologia e offrire uno spazio in cui stimolare la fantasia». E aggiunge: «È bello vedere anche tanti genitori partecipare insieme ai figli: l’arte diventa un momento condiviso».

Un entusiasmo che trova conferma anche tra le famiglie presenti. «Una manifestazione meravigliosa, andrebbe proposta più spesso – commenta Martina Piga, assieme al suo piccolo Pietro impegnato a colorare in ritratto di Bluey –. Attività come queste aiutano i bambini a sviluppare la creatività e a riscoprire il valore del tempo vissuto lontano dalla tecnologia».