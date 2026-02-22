Lanusei al punto di partenza 

Lanusei. Il Lanusei, un po’ come nel gioco dell’oca, si ritrova al punto di partenza.

Da Tempio al Tempio, a ottobre come sabato scorso: ancora una sconfitta contro i galletti, bestia nera degli ogliastrini, superati in classifica proprio dalla squadra di Cantara. Il successo (netto) nel derby contro il Tortolì sembrava la pillola energizzante per scalare la vetta dell’Eccellenza ma gli ultimi due turni hanno riportato sulla terra i biancorossoverdi. Sconfitta a Buddusò, sconfitta in casa contro il Tempio. Quest’ultima, però, grida vendetta perché il Lanusei, in dieci per gran parte della gara (chiusa addirittura in nove), è riuscito a far rabbrividire una formazione con un’altra dimensione e che ora, dopo aver sbancato il Lixius, è salita al quarto posto.

Poi ci sono anche le questioni extracampo ad aver appesantito il fine settimana, seppur gli uomini di Piras abbiano giocato alla pari con avversari più quotati, senz’altro più spietati, virtù che ha deciso la sfida. Le dimissioni della presidente Paola Gillone, ufficializzate giovedì sera, hanno indubbiamente fatto rumore, benché il tecnico di Bari Sardo sia stato bravo a gestire il momento isolando il gruppo squadra dalle vicende societarie.

Alle dimissioni della ormai ex numero uno si sono aggiunte quelle di Gianfranco Ibba, supervisore del settore giovanile, l’uomo che il club aveva individuato la scorsa estate per curare la crescita dei ragazzi. Ibba siederà sulla panchina dell’Iglesias. Di buono c’è che il pubblico di fede lanuseina, anche sabato, ha apprezzato lo sforzo dei giocatori e, di contro, sommerso di fischi la terna arbitrale: nel mirino è finito soprattutto l’arbitro Gabriele Sari, contestato per le due espulsioni (oltre a quella del medico sociale di casa, Antonio Cama) e per il gol annullato nel finale (sarebbe stato il 2-2).

RIPRODUZIONE RISERVATA