VaiOnline
Gli ogliastrini.
23 febbraio 2026 alle 00:32

Lanusei al punto di partenza 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Lanusei. Il Lanusei, un po’ come nel gioco dell’oca, si ritrova al punto di partenza.

Da Tempio al Tempio, a ottobre come sabato scorso: ancora una sconfitta contro i galletti, bestia nera degli ogliastrini, superati in classifica proprio dalla squadra di Cantara. Il successo (netto) nel derby contro il Tortolì sembrava la pillola energizzante per scalare la vetta dell’Eccellenza ma gli ultimi due turni hanno riportato sulla terra i biancorossoverdi. Sconfitta a Buddusò, sconfitta in casa contro il Tempio. Quest’ultima, però, grida vendetta perché il Lanusei, in dieci per gran parte della gara (chiusa addirittura in nove), è riuscito a far rabbrividire una formazione con un’altra dimensione e che ora, dopo aver sbancato il Lixius, è salita al quarto posto.

Poi ci sono anche le questioni extracampo ad aver appesantito il fine settimana, seppur gli uomini di Piras abbiano giocato alla pari con avversari più quotati, senz’altro più spietati, virtù che ha deciso la sfida. Le dimissioni della presidente Paola Gillone, ufficializzate giovedì sera, hanno indubbiamente fatto rumore, benché il tecnico di Bari Sardo sia stato bravo a gestire il momento isolando il gruppo squadra dalle vicende societarie.

Alle dimissioni della ormai ex numero uno si sono aggiunte quelle di Gianfranco Ibba, supervisore del settore giovanile, l’uomo che il club aveva individuato la scorsa estate per curare la crescita dei ragazzi. Ibba siederà sulla panchina dell’Iglesias. Di buono c’è che il pubblico di fede lanuseina, anche sabato, ha apprezzato lo sforzo dei giocatori e, di contro, sommerso di fischi la terna arbitrale: nel mirino è finito soprattutto l’arbitro Gabriele Sari, contestato per le due espulsioni (oltre a quella del medico sociale di casa, Antonio Cama) e per il gol annullato nel finale (sarebbe stato il 2-2).

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il focus

La fuga dei giovani sardi: «Qui poche opportunità»

Cresce il numero dei laureati, ma a tre anni dal titolo il 16 per cento trova occupazione al Nord o all’estero  
Cristina Cossu
Regione

Sanità, un anno di tormenti Caos tra bocciature e ricorsi

Dalla riforma al no della Corte Costituzionale 
La storia.

Zigheddu, 88 anni in marcia da Cagliari ad Aritzo

Giorgio Ignazio Onano
Campo largo

I sindaci svegliano il centrosinistra

Salis: proposte, non slogan. Manfredi: la sicurezza è un tema nostro 
Napoli

Accelera l’inchiesta sul trapianto fatale

Attesa per l’autopsia e le analisi sul cuore, imminente l’iscrizione di nuovi indagati 
La crisi

Stop Ue a Trump: «I patti si rispettano»

L’Eurocamera pronta a congelare l’accordo, occhi puntati sui Popolari 