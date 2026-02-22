L’Antiochense soffre ma batte l’Arbus: -2 dal secondo posto 

Antiochense 2

Arbus C.V. 1

Antiochense : Pintus, Madeddu, Valentino, Marreddu, M. Cosa (90’ Basciu), Ciccu, Manca, Sais (60’ Podda), Muscas (88’ Tartaglione), Sabiu (80’ A. Cosa), Frau. Allenatore Piras.

Arbus C.V. : Aramu, Collu, Spina, Canargiu, Aramu, Serra, Atzori, Medda, Concas, Atzori, Andrade. Allenatore Agus.

Arbitro : Mostallino di Cagliari.

Reti : 11’ M. Cosa, 35’ Andrade, 70’ Manca.

Nello scontro diretto per capire chi potrebbe intimidire la capolista Atletico di Masainas, la spunta l’Antiochense: supera 2-1 l’Arbus al culmine di una gara accesa, combattuta, a tratti molto bella per merito di entrambe le formazioni. Vantaggio quasi immediato dei lagunari col solito Momo Cosa, ma dura sino alla mezzora o poco più perché gli ospiti raddrizzano la gara con Andrade Da Silva. È partita tosta, fioccano le ammonizioni (alla fine ne farà le spese Sabiu con doppio giallo quindi espulsione). Ma il momento determinante arriva al 70’ quando Manca indovina la giocata vincente che potrebbe segnare davvero gli esiti del torneo. Arrembaggio finale di un ottimo Arbus ma proprio nei secondi di recupero il portiere Pintus salva la porta con un intervento che significa tre punti per l’Antiochense e la possibilità di poter ancora rimanere stabilmente nei piani alti della classifica.

