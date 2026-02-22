VaiOnline
GIRONE B.
23 febbraio 2026 alle 00:31

L’Antiochense soffre ma batte l’Arbus: -2 dal secondo posto 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Antiochense 2

Arbus C.V. 1

Antiochense : Pintus, Madeddu, Valentino, Marreddu, M. Cosa (90’ Basciu), Ciccu, Manca, Sais (60’ Podda), Muscas (88’ Tartaglione), Sabiu (80’ A. Cosa), Frau. Allenatore Piras.

Arbus C.V. : Aramu, Collu, Spina, Canargiu, Aramu, Serra, Atzori, Medda, Concas, Atzori, Andrade. Allenatore Agus.

Arbitro : Mostallino di Cagliari.

Reti : 11’ M. Cosa, 35’ Andrade, 70’ Manca.

Nello scontro diretto per capire chi potrebbe intimidire la capolista Atletico di Masainas, la spunta l’Antiochense: supera 2-1 l’Arbus al culmine di una gara accesa, combattuta, a tratti molto bella per merito di entrambe le formazioni. Vantaggio quasi immediato dei lagunari col solito Momo Cosa, ma dura sino alla mezzora o poco più perché gli ospiti raddrizzano la gara con Andrade Da Silva. È partita tosta, fioccano le ammonizioni (alla fine ne farà le spese Sabiu con doppio giallo quindi espulsione). Ma il momento determinante arriva al 70’ quando Manca indovina la giocata vincente che potrebbe segnare davvero gli esiti del torneo. Arrembaggio finale di un ottimo Arbus ma proprio nei secondi di recupero il portiere Pintus salva la porta con un intervento che significa tre punti per l’Antiochense e la possibilità di poter ancora rimanere stabilmente nei piani alti della classifica.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il focus

La fuga dei giovani sardi: «Qui poche opportunità»

Cresce il numero dei laureati, ma a tre anni dal titolo il 16 per cento trova occupazione al Nord o all’estero  
Cristina Cossu
Regione

Sanità, un anno di tormenti Caos tra bocciature e ricorsi

Dalla riforma al no della Corte Costituzionale 
La storia.

Zigheddu, 88 anni in marcia da Cagliari ad Aritzo

Giorgio Ignazio Onano
Campo largo

I sindaci svegliano il centrosinistra

Salis: proposte, non slogan. Manfredi: la sicurezza è un tema nostro 
Napoli

Accelera l’inchiesta sul trapianto fatale

Attesa per l’autopsia e le analisi sul cuore, imminente l’iscrizione di nuovi indagati 
La crisi

Stop Ue a Trump: «I patti si rispettano»

L’Eurocamera pronta a congelare l’accordo, occhi puntati sui Popolari 