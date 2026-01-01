L’anno nuovo parte con una raffica di scioperi 

Sarà un gennaio caldo sul fronte degli scioperi. L’anno nuovo parte con una serie di proteste, sia a livello nazionale che territoriale, soprattutto nei trasporti, con possibili disagi per chi viaggia in aereo, in treno o utilizza metro e autobus.

I primi scioperi si registrano già subito dopo l’Epifania. L’8 gennaio alcune città italiane subiranno interruzioni del trasporto locale. Usb lavoro privato ha indetto una mobilitazione nell’area di Venezia e Treviso per il settore aereo dalle 11.30 alle 15.30. A Bolzano disagi nei trasporti locali con lo stop di Filt Cgil, Orsa Trasporti e Usb lavoro privato dalle 16 alle 20. Confail Faisa ferma il trasporto pubblico locale Eav a Napoli per 24 ore nel rispetto delle fasce orarie di garanzia. In Abruzzo le sigle Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal protestano sul trasporto pubblico locale Tua dalle 9 alle 13.

Il 9 gennaio ci saranno disagi sul trasporto aereo, con possibili cancellazioni e ritardi nei principali scali italiani. Filt Cgil promuove uno stop di Swissport Italia a Milano per 24 ore. A livello nazionale si ferma la compagnia Easyjet per l’intera giornata, Assohandler invece si fermerà dalle 13 alle 17, Vueling dalle 10 alle 18.

Il 9 e 10 gennaio, le sigle Flp e Conalpe e le confederazioni sindacali Confsai e Csle hanno proclamato lo sciopero generale di tutto il personale docente e Ata delle scuole pubbliche, comunali e private su tutto il territorio italiano.

Dalle 3 del 12 gennaio alle 2 del giorno successivo ci sarà lo sciopero di Trenord in Lombardia. In Umbria il trasporto pubblico locale prevede il fermo di Busitalia Sita Nord a Perugia e Spoleto. Il 14 si fermano le merci su rotaia.

Il 15 è previsto lo sciopero del trasporto pubblico locale Atm a Milano dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 a fine servizio. Il 16 gennaio disagi nel trasporto pubblico locale anche a Enna, Catania e Palermo, con le consuete fasce di garanzia previste.

Il 20 gennaio è stop nazionale delle Ferrovie dello Stato: macchinisti e personale di bordo potrebbero causare cancellazioni e ritardi su Frecce, Intercity e treni regionali in tutta Italia.

RIPRODUZIONE RISERVATA