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Bonaria.
10 maggio 2026 alle 00:46

Lampioni nuovamente spenti in viale Colombo, aumentano i pericoli per automobilisti e pedoni 

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Viale Colombo ancora al buio. Negli ultimi giorni sono ripresi i blackout in una delle strade più trafficate della città. Lampioni spenti e rischi enormi per gli automobilisti ma soprattutto per i pedoni, costretti ad attraversare la notte nell’oscurità più completa. Un problema che in viale Colombo, ma anche in viale Diaz e via Bonaria, si ripete con una frequenza allarmante. Ciò nonostante il Comune avesse annuncia l’avvio per marzo di un accordo quadro da tre milioni per gli interventi di manutenzione ordinaria e le emergenze.

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