L’amministrazione vuole dare in gestione gli impianti sportivi 

A Carloforte l’amministrazione comunale vuole dare in gestione la cittadella sportiva “Il Giunco”. Due campi da tennis, un campo di calcio a 5, un campo di calcio a 7, spogliatoi a servizio dei campi, parcheggio esterno, un centro che già in passato ha ospitato diverse manifestazioni sportive e che si candida a diventare un punto di riferimento per l’aggregazione sportiva sull’isola di San Pietro. «La struttura ha una valenza sociale ed economica – si legge nella delibera della Giunta Rombi, approvata su proposta dell’assessore allo Sport Tore Puggioni – accoglie utenti di tutte le età favorendo momenti di socialità e aggregazione per contrastare la marginalizzazione sociale e costituendo anche un polo attrattivo per i giovani e per tutte le altre fasce d’età». L’idea del Comune è assegnare la gestione del centro sportivo Il Giunco per cinque anni, l’importo del canone sarà stabilito in base ad un’analisi tecnica che sarà svolta a breve. «Oltre alla valenza sociale – si legge nella delibera di Giunta – il risultato atteso è rendere la cittadella sportiva un sistema integrato ed economicamente sostenibile, in grado di autofinanziarsi con gli utili dei servizi offerti». (a. pa.)

