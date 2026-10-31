L’America di Trump nel film di Vassallo oggi a New York 

La campagna elettorale di Trump del 2024 vista da un regista sardo approda a New York alla vigilia delle elezioni di midterm: Gianluca Vassallo sarà stasera al Village east Angelika, in un momento cruciale della politica americana, per la prima statunitense del suo docufilm "The Lunch: letter to America” già presentato in diversi festival italiani ed europei.

Il film insegue una scintilla che si era accesa nel 2016, in un diner in Pennsylvania nella prima campagna elettorale di Trump, davanti a un hamburger che passa dalle mani di chi lo preparato, un messicano, al tavolo di chi l’ha ordinato, mentre fuori sventolano le prime bandiere Make America great again. Otto anni dopo, nel 2024, si concretizza l’idea di raccontare le vite dentro la politica e la storia: il film è stato girato durante un viaggio di 5.500 km attraverso 13 stati americani tra il 7 ottobre e il 10 novembre. Gli scampoli di vita nella storia sono quelle di Eduardo, cuoco messicano che vent'anni fa attraversò il deserto per raggiungere gli Stati Uniti e del trumpiano convinto Robert che sarà quello che mangerà l’hamburger, non solo simbolicamente, mentre arrivano i risultati elettorali, di un veterano, un meccanico messicano, un’allevatrice, una pastora protestante, un camionista giamaicano, un intellettuale comunista, una famiglia che gestisce un macello.

«Ho realizzato questo film d'istinto, perché non credo ci sia altro modo per leggere veramente il mondo», ha spiegato Vassallo: «Ho iniziato pensando che sarebbe stato un film politico, sono tornato sapendo che era semplicemente, profondamente umano». Ma anche nella consapevolezza, tutta politica, che “Il film, ma prima ancora la storia, ci dice che un cowboy dell’Iowa può determinare quello che succede dall’altra parte del mondo”. (c.d.r.)

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