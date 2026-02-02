VaiOnline
Le tappe.
03 febbraio 2026 alle 00:30

L’ambasciatore del Bangladesh visita la città 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Visita dell’ambasciatore dell’ambasciatore della Repubblica del Bangladesh in Italia, Rokebul Haque, ieri in città. Il diplomatico ha fatto tappa prima in Comune e poi in Prefettura.

A Palazzo Bacaredda è stato accolto dalla vicesindaco Maria Cristina Mancini, visto che il sindaco Massimo Zedda era assente per impegni istituzionali. Durante la visita, la Vicesindaca ha sottolineato la presenza significativa della comunità bengalese in città, che al 31 dicembre 2024 contava 689 residenti, in prevalenza giovani uomini tra i 20 e i 45 anni. «Una realtà - ha ricordato Mancini - bene integrata e rispettosa della città e dei suoi abitanti».

L’ambasciatore Haque ha poi incontrato la prefetta Paola Dessì, accompagnato nell’occasione dal primo segretario Marzuk Islam e dal console onorario del Bangladesh in Sardegna Salvatore Floris.La visita è stata una proficua occasione di scambio su tematiche di comune interesse e sono stati evidenziati i rapporti di amicizia e di cooperazione che da sempre intercorrono tra i due Paesi», spiega una nota dell’Ufficio del Governo. L’incontro, svoltosi in un clima di reciproca intesa e cordialità, si è concluso con il tradizionale scambio di doni.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Calcio

Il Cagliari saluta Luperto e Luvumbo

l Gaggini, Pilia
Il progetto

Einstein Telescope, prime assunzioni

Alessandro Cardini (Infn): «È fondamentale coinvolgere il territorio» 
Mariangela Dui
Il dopo Harry

«L’economia sarda ripartirà con noi»

Tajani a Cagliari, Todde lo accoglie: «Grazie per la fattiva collaborazione» 
Alessandra Carta
La storia

L’angelo Meloni come il sindaco Melas

Nel 2003 il volto del primo cittadino di San Gavino sul portale della chiesa 
Mariella Careddu
Riforma

Il pacchetto sicurezza in Consiglio dei ministri «L’opposizione collabori»

L’ipotesi: “scudo” dalle indagini per tutti, non solo per gli agenti 