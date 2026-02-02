L’ambasciatore del Bangladesh visita la città 

Visita dell’ambasciatore dell’ambasciatore della Repubblica del Bangladesh in Italia, Rokebul Haque, ieri in città. Il diplomatico ha fatto tappa prima in Comune e poi in Prefettura.

A Palazzo Bacaredda è stato accolto dalla vicesindaco Maria Cristina Mancini, visto che il sindaco Massimo Zedda era assente per impegni istituzionali. Durante la visita, la Vicesindaca ha sottolineato la presenza significativa della comunità bengalese in città, che al 31 dicembre 2024 contava 689 residenti, in prevalenza giovani uomini tra i 20 e i 45 anni. «Una realtà - ha ricordato Mancini - bene integrata e rispettosa della città e dei suoi abitanti».

L’ambasciatore Haque ha poi incontrato la prefetta Paola Dessì, accompagnato nell’occasione dal primo segretario Marzuk Islam e dal console onorario del Bangladesh in Sardegna Salvatore Floris.La visita è stata una proficua occasione di scambio su tematiche di comune interesse e sono stati evidenziati i rapporti di amicizia e di cooperazione che da sempre intercorrono tra i due Paesi», spiega una nota dell’Ufficio del Governo. L’incontro, svoltosi in un clima di reciproca intesa e cordialità, si è concluso con il tradizionale scambio di doni.

RIPRODUZIONE RISERVATA