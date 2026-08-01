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02 agosto 2026 alle 00:48

L’Amatori Alghero ripescato in Serie A1 

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L'Amatori Rugby Alghero vola in A1. Il sodalizio algherese è stato ripescato e parteciperà al Gruppo 1 Girone 1 meritocratico del campionato nazionale di Serie A, che inizierà domenica 18 ottobre con Avezzano, Calvisano, Cavalieri, Cus Torino, Livorno, Parma, Pesaro, Piacenza, Settimo Torino, Unione Capitolina, Valsugana. «Abbiamo fatto una squadra molto competitiva, che poteva stare sicuramente ai vertici della A2, ma questo ripescaggio ci da la possibilità di giocare tra le venti squadre più forti d'Italia, quindi a un passo dall'Élite». Lo dichiara il coach dell'Amatori Marco Anversa, che spiega, «Quando la Federazione ce l'ha chiesto, non abbiamo avuto dubbi. Sarà una bella opportunità, partite molto dure e chilometri da fare. Ma le chance vanno giocate». L'asticella si alza, ma Anversa non trema: «anche se ci troveremo davanti squadre blasonate, che in passato hanno anche vinto lo scudetto come Calvisano e Parma. Siamo pronti a partire».
Resi noti anche i gironi di Serie B, con tre squadre sarde in lizza. 7 Fradis Sinnai e Olbia sono state inserite insieme nel Girone 4, con Cavalieri, Cus Siena, Fano, Gispi Prato, Lions Amaranto, Pieve, Tirreno e Unione Firenze, mentre l'Amatori Capoterra giocherà nel Girone 5, contro Fiamme Oro, Frascati, L'Aquila, Nuovo Salario, Old Colleferro, Pol. Abruzzo, Roma Olimpic, Unione Capitolina, Villa Pamphili.

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