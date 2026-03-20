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Promozione.
21 marzo 2026 alle 00:54

L’Alghero può festeggiare la vittoria del torneo 

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L’Alghero potrebbe festeggiare già oggi il ritorno in Eccellenza. I catalani, primi nel girone B di Promozione, anticipano il match del 29esimo turno contro il Luogosanto e, in caso di successo al Cuccureddu, sarebbero aritmeticamente irraggiungibili dal Bonorva, ora secondo a -17. I giallorossi salirebbero infatti a quota 81 punti e se anche i rivali conquistassero l’intera posta in palio non resterebbero abbastanza partite (cinque) per ipotizzare un recupero che comunque avrebbe del miracoloso, perché se anche la capolista non tagliasse oggi il traguardo avrebbe molte altre occasioni per farlo. Per assurdo, se pareggiasse e perdesse le restanti partite si garantirebbe comunque lo spareggio col Bonorva che però, per giocare quella partita, dovrebbe vincere tutte le gare restanti.

Nel girone A si gioca Tharros-Guspini: l’occasione per gli ospiti, in caso di blitz al Comunale, di scavalcare il Terralba e trascorrere almeno una notte in vetta alla classifica. Posizione già occupata a lungo prima di scivolare al secondo posto attuale con 64 punti (a -1 dalla vetta). La battistrada domani ospita il sorprendete Uta, neo promosso eppure già più vicino alla zona playoff che a quella playout, mentre il Castiadas terzo a -4 attende il Cus Cagliari e la Villacidrese quarta gioca in casa col Selargius.

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