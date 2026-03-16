Ladri nella pizzeria «Hanno rotto tutto»

Dopo un periodo di relativa calma tornano i furti nelle strade del centro. A farne le spese questa volta è la pizzeria Diametro 30 aperta da appena un mese in via Cagliari all’incrocio con via Messina. I ladri si sono intrufolati nei locali, devastando la struttura, per portare via il registratore di cassa. I proprietari hanno lanciato un appello a chiunque abbia visto qualcosa e hanno raccontato la dinamica di quanto successo.

«Nella notte tra domenica e lunedì, i ladri hanno sfondato il vetro e forzato una serranda», è la denuncia, «oltre ad avere rubato “chirurgicamente” solo il cassetto con il fondo cassa e qualche spicciolo, hanno creato migliaia di euro di danni materiali». Detto questo, «dubitiamo che tale gesto sia conseguenza di un atto di disperazione per pagare cure o cibo ai propri figli o ai propri animali. Sarebbe una favola troppo romantica e che nuoce a persone incolpevoli».

E lo sfogo prosegue: «Dubitiamo pure che chi ha fatto questo gesto sia colto da sensi di colpa ma speriamo che restituisca quando meno il cassetto con i documenti e le statistiche all’interno». Adesso, «chiediamo massima condivisione se qualcuno dovesse trovare il cassetto da qualche parte e possa restituircelo. Presenteremo la denuncia ai carabinieri e speriamo che si possa risalire a chi ha fatto questo».

Non furti ma atti più gravi hanno interessato di recente altre attività del centro: è di qualche giorno fa la bomba carta che ha mandato in frantumi il distributore di sigarette di una tabaccheria in via Vittorio Emanuele.

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