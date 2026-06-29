VaiOnline
Camaiore.
30 giugno 2026 alle 00:23

Lacrime e dolore ai funerali di Mirko e Kety 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

CAMAIORE. La solitudine e il rancore alleati del male. L'ascolto e l'aiuto per avere una comunità dove nessuno si senta abbandonato. Così ai funerali di Kety Andreoni e Mirko Moriconi, il priore don Silvio Righi richiama la comunità sul duplice omicidio del 24 giugno quando Piero Moriconi ha sparato uccidendo la moglie e il figlio. La pieve di Camaiore era gremita di persone nonostante il caldo. Davanti alle bare le foto di Mirko e della madre. Su quella di Kety la scritta Donna piena di dolore e piena di umanità , un omaggio delle colleghe. «Questa è una ferita che colpisce l'intera società perché la famiglia è la prima cellula della convivenza umana e della comunità cristiana», ha detto il parroco nell'omelia funebre. «Preghiamo anche per chi ha commesso un gesto così terribile. Che la giustizia faccia il suo corso e che la Misericordia di Dio raggiunga i cuori più oscuri. In ogni casa possono esserci crisi, incomprensioni fatiche, delusioni, momenti di esasperazione. E quando il dialogo si spegne e si smette di ascoltare, ci si chiude nella solitudine, nel rancore, nella disperazione, il cuore rischia di diventare terreno fertile per il male - ha sottolineato don Righi - Per questo non dobbiamo esitare a chiedere aiuto, non è segno di debolezza ma di responsabilità».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Todde: per sostituirli ricorreremo a incentivi e contratti a termine

Addio ai medici a gettone, pronto soccorso sguarniti

Personale sanitario supplente, l’Anticorruzione: «In due anni l’Isola ha speso quasi 330 milioni» 
Marco Noce
Meteo

«Rischiamo un’estate infernale»

Cagliari da bollino rosso nonostante l’allerta temporali in quasi tutta l’Isola 
Roberto Carta
La carriera

Il Palio parla sardo: 7 fantini in corsa

“Tittia” scelto dalla contrada dell’Aquila per il “suo” Diodoro 
Giuseppe Deiana
Giustizia

Trasferiti i primi boss: «Entro l’anno l’Isola sarà la terra dei 41 bis»

Al via il piano Kairos per distribuire i 750 condannati al carcere duro 
e.fr.
L’intervista

Meloni torna in tv: «La destra al Colle, tabù da superare»

La premier ospite a Rete 4 Renzi: vuole il Quirinale 