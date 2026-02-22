VaiOnline
GIRONE A.
23 febbraio 2026 alle 00:31

L’Accademia sulcitana a valanga, vince anche il Decimo 

Acc. Sulcitana 5

San Vito 2

Acc. Sulcitana : Grosso, Mattana, Illia (66’ Piga), Orgiana (70’ Bilello), Lai, Mudu, Contu (74’ Cacciuto), Foddi, Piras (79’ Vitellaro), Ruggeri, Cardia (82’ Farci). Allenatore Loi

San Vito : Atzeni, Lara, Utzeri, Frigau, Massessi, Oliveira, Cappai, Vacca, F. Zinzula, Spano M. Zinzula. Allenatore Padiglia.

Arbitro : Cabiddu di Cagliari.

Reti : 10’ e 75’ Cardia, 47’ Piras, 50’ Contu, 60’ (r) Frigau, 65’ M. Zinzula, 80’ Foddi.

L’Accademia Sulcitana supera il San Vito con un convincente 5-2 al termine di una gara ricca di emozioni. I padroni di casa partono forte e al 10’ sbloccano il risultato con Cardia, bravo a finalizzare e firmare l’1-0. Il raddoppio arriva al 47’ con Mario Piras, che indirizza definitivamente la sfida. Al 50’ Daniele Contu cala il tris e sembra chiudere i giochi. Il San Vito però reagisce: al 60’ su rigore Frigau accorcia 3-1 e al 65’ M. Zinzula riporta gli ospiti a una sola lunghezza, riaprendo la partita. L’Accademia Sulcitana non si scompone e al 75’ Cardia trova la doppietta personale, siglando il 4-2. All’80’ Foddi, con una punizione magistrale sotto l’incrocio, mette il sigillo finale sul 5-2. Vittoria meritata per l’Accademia Sulcitana, capace di unire qualità offensiva e gestione nei momenti più delicati del match.

