Laboratorio teatrale su Murgia 

“13 ciotole Respiri di libertà” è il titolo dell’esito scenico del laboratorio teatrale “UniT3atru” organizzato dall’Università delle tre età di Mamoiada che chiude l’anno accademico 2025/26.

Lo spettacolo, scritto dalle partecipanti al laboratorio insieme alla trainer teatrale e regista Valentina Loche, fondatrice del Centro maieutico d’arte e pedagogia a Orani, andrà in scena a Mamoiada venerdì alle ore 21 nella sede della Pro Loco in via Sardegna 13. È liberamente ispirato al pensiero e alle opere di Michela Murgia, tra letture e interpretazioni di alcuni personaggi tratti da alcuni testi della scrittrice sarda.

In scena Angela Chessa, Anna Carmen Zucca, Giovanna Monni, Gloria Quiroz, Grazia Canu, Ida Mulargiu, Maria Carmela Congiu, Mariangela Buzzi, Mariangela Piu, Mattea Cherubini, Pina Puddighinu, Rosella Gungui, Silvana Deiana.

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