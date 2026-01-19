La Villacidrese vola e adesso ci crede: «Il gruppo è unito» 

Villacidro. Una progressione entusiasmante che ha permesso alla squadra di salire in vetta alla classifica del girone A di Promozione. La Villacidrese volta e la stagione potrebbe trasformarsi presto in un sogno: 45 i punti guadagnati, frutto di quattordici vittorie, tre pareggi e due sole sconfitte. Un rendimento che si rivela ancora più positivo se si considera il filotto di nove vittorie consecutive da cui proviene la capolista, compreso il successo interno nell’ultimo turno contro Vecchio Borgo Sant’Elia (2-0).

Dopo diverse giornate in scia a Castiadas, Terralba e Guspini (che però deve recuperare una partita e, in caso di successo, tornerebbe in vetta), la formazione di Diego Mingioni viaggia a vele spiegate e si impone come la squadra da battere in questo girone di ritorno. Il calendario resta impegnativo, ma l’entusiasmo della piazza spinge a crederci fino all’ultimo.

Il sogno di approdare in Eccellenza, come sottolinea lo stesso tecnico ex Carbonia, non è utopia: «Credo nella promozione diretta, così come ci credono società, staff e giocatori. Stiamo facendo qualcosa di importante e questi risultati non ci devono far sentire appagati ma, anzi, devono motivarci ancora di più per andare avanti e cercare di mantenere la stessa posizione a fine campionato. Sono fondamentali il lavoro settimanale e l’unione di intenti. Sicuramente sarà uno sprint deciso per pochissimi punti. A fare la differenza saranno i dettagli e le variabili impazzite che fanno parte del gioco. Noi ci dobbiamo far trovare pronti in ogni situazione con il lavoro e un’integrità di gruppo che in questo momento è totale».

Anche tra i giocatori c’è parecchio entusiasmo. Sul tema ha parlato Luca Muscas, centrocampista 26enne, tra i protagonisti della cavalcata della Villacidrese: «Siamo consapevoli di essere un gruppo forte e insieme allo staff e alla società stiamo lavorando bene per cercare di ottenere il massimo da questa stagione. Non sarà facile perché ci sono squadre attrezzate. Io personalmente sono molto contento del percorso che stiamo facendo, ma non dobbiamo accontentarci. La chiave è continuare a lavorare tutti assieme con coesione e a fine anno tireremo le somme e vedremo dove saremo arrivati».

