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30 agosto 2026 alle 00:22

La Torres si sblocca: Carboni entra e segna, Sambenedettese ko 

Tragedia all’ingresso del “Vanni Sanna”: muore per un malore un giornalista ospite 

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Torres 1

Sambenedettese 0

Torres (3-4-2-1) : Zaccagno; Berto, Antonelli, Nunziatini; Zecca (43’ st Zanandrea), Brentan, Mastinu (28’ st Giorico), Corsinelli (28’ st Livie-

ro); Pennington (17’ st Carboni), Di Stefano; Scotto. In panchina Tirelli, Sotgiu, Masala, Kebbeh, Sanat, Palazzo. Allenatore Greco.

Sambenedettese (3-5-2) : Krapikas; Zini, Gigli, Camigliano (35’ st Stabile); Marrazzino, Plicco (37’ st Tunjov), Candellori (35’ st Gigante), Piccoli, Nicoli (41’ pt Machin); Faggioli (1’ st Pezzola), Sgarbi. In panchina Cultraro, Bar-

raco, Chelli, Pezzola, Carinelli, Perrotta, De Angelis, Touré, Bul-

jan, Kosijer. Allenatore Boscaglia.

Arbitro : Restaldo di Ivrea.

Rete : nel st 18’ Carboni.

Note : espulso Zini al 45’ pt. Ammoniti Boscaia, Mastinu, Machin. Recupero 4’ pt-5’ st.

Sassari . La vittoria che la Torres voleva, con la grinta e il gioco che aveva preparato, ma senza ancora la necessaria precisione in area per rendere più semplice la partita contro la Samb. Gara però segnata da una tragedia: prima del match malore fatale per Pierluigi Bollettini, giornalista ospite, editore tuttofare di Gazzetta RossoBlù. Aveva 66 anni.

L’esordio al “Vanni Sanna” è finito 1-0, rete del sassarese Michele Carboni appena entrato. Successo legittimo con i rossoblù di Greco propositivi anche nel primo tempo, dove hanno però corso qualche pericolo di troppo, mentre nella ripresa hanno sfruttato l’uomo in più (espulso al 45’ Zini).

Il rosso

Bel contropiede al 2’ aperto da Mastinu, rifinito da Corsinelli per Scotto che a sinistra vede al centro Di Stefano, scatto e diagonale che il portiere devia. Samb pericolosa al 9’ quando Marrazzino pur raddoppiato trova il varco per il tiro: vola Zaccagno. Al 29’ occasione d’oro per la Torres: Scotto in area tira sul portiere. Al 35’ dialogo stretto fra Sgarbi e Faggioli, il primo calcia angolato: si distende Krapikas. Allo scadere Zini calcia come fosse un combattimento di kung fu e prende in viso Corsinelli: espulso.

Decisivo

La ripresa si apre con un’altra occasione d’oro per Zecca, servito da Mastinu solo in area conclude sul portiere e sulla ribattuta Scotto non controlla. Al 53’ Krapikas respinge un’incornata di Scotto, riprende Corsinelli e segna. Al Var, l’arbitro annulla: a inizio azione c’è un tocco di braccio di Brentan. Contropiede Torres al 63’ con lancio lungo di Corsinelli per Scotto, ma Krapikas lo contrasta, il capitano riprende e serve il neo entrato Carboni che realizza il vantaggio. Rischia la Torres al 90’: azione a destra e sottoporta Tunjov sfiora il palo destro.

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