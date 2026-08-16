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Coppa Italia Serie C.
17 agosto 2026 alle 00:54

La Torres crolla negli ultimi 20’, poker dello Spezia 

Di Stefano replica a Mazzocchi, ma i liguri dilagano nei minuti finali 

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Spezia 4

Torres 1

Spezia (4-2-3-1) : Micai; Cancellieri, Sapola (38’ st Giorigeschi), Sganzerla, Capolupo (30’ st Bastoni); Candelari, Joselito; Cazzadori (38’ st Shagaxle), Florenzi (30’ st Limonelli), Cardinali (18’ st Durmush); Mazzocchi. In panchina Ciocci, Doretti, Insignito, Ndow, Benvenuto, Djankpata, Fontanarosa. Allenatore Turati.

Torres (3-4-1-2) : Zaccagno; Zanandrea (17’ st Scotto), Berto, Nunziatini (34’ st Giorico); Zecca, Brentan, Mastinu (1’ st Carboni), Masala; Pennington, Di Stefano; Sorrentino (17’ st Liviero). In panchina Tirelli, Giorico, Sotgiu, Palazzo. Allenatore Greco.

Arbitro : D’Orillo di Torino.

Reti : nel primo tempo 40’ Mazzocchi; nella ripresa 18’ Di Stefano, 24’ Sapola, 28’ Cazzadori, 32’ Durmush.

Note : ammoniti Zanandrea, Mastinu, Mazzocchi, Giorico, Recupero 2’ pt-4’st. Spettatori 4.718.

La Spezia . Esordio stagionale con sconfitta pesante: sul campo dello Spezia finisce 4-1. La Torres esce subito dalla Coppa Italia e deve fare un reset mentale (ma anche acquistare almeno un paio di rinforzi) per presentarsi in condizioni migliori alla trasferta di Livorno, prima gara di campionato.

Inattesa non la sconfitta, contro un club appena retrocesso dalla B e fino al 2023 in A, quanto la dimensione. Dopo il pari della punta rossoblù Di Stefano, i liguri hanno realizzato tre gol in 10’ infierendo su una retroguardia orfana soprattutto di Antonelli, oltre che di Scaringi, ma anche senza Zanandrea, sostituito da Scotto e con soluzioni di ripiego nella difesa decimata.

La cronaca

Subito pericolosi i padroni di casa al 5’, Cazzadori calcia a colpo sicuro ma Nunziatini in scivolata sulla linea evita la rete. Qualche minuto dopo Cancellieri coglie l’esterno della rete. Il caldo si fa sentire, i ritmi si abbassano. Alla mezz’ora Pennington per Sorrentino che cerca il pallonetto ma colpisce male la palla. Di nuovo Spezia in avanti e al 40’ la sblocca: Florenzi ruba palla, si invola e tira, Zaccagno respinge e Cancellieri serve Mazzocchi, il cui tiro è imparabile.

Nella ripresa la Torres pareggia: al 63’ il difensore Sganzerla è morbido e Di Stefano ruba palla superando poi il portiere in uscita. Dura pochissimo il pareggio, perché lo Spezia si riversa in avanti e su corner di Candelari a centro area Sapola con il rasoterra sigla il nuovo vantaggio. Al 73’ assist di Durmush per Cazzadori che realizza il 3-1. Crolla la Torres che incassa il 4-1 al 77’ a opera del bulgaro Durmush. I sassaresi reagiscono timidamente, eccezion fatta per il solito Di Stefano: al 90’ Micai respinge. Gli unici applausi li prende dal suo ex pubblico Mastinu quando viene sostituito.

Il commento

L’allenatore Alfonso Greco ha detto: «Abbiamo fatto 70 minuti di buon livello contro una squadra forte che ha già un’impronta, ma in quei 70 minuti abbiamo offerto una buona prestazione. Nella ripresa sapevamo di essere corti: due dei tre centrali difensivi hanno avuto problemi, ci siamo dovuti adattare mettendo due centrocampisti».

RIPRODUZIONE RISERVATA

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