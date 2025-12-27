VaiOnline
Muravera.
La squadra di casa ritrova il suo campo 

Soddisfatti mister Boi e la società: «Emozionante, ritorneremo grandi» 

Il campo sportivo comunale come regalo di Natale alla società di calcio e a tutti gli sportivi di Muravera. Da pochi giorni, infatti, la squadra che milita in Terza categoria ha di nuovo messo piede nel terreno di gioco dopo oltre un anno di stop per i lavori di riqualificazione dell’intero impianto. Un ingresso per ora limitato alle sedute di allenamento. «È stata una bellissima sensazione», sottolinea il mister Stefano Boi, ex giocatore di talento ed ex presidente del Muravera, «poter calcare il nuovo manto erboso. Ma la soddisfazione ancora più grande è che praticamente tutta la rosa è composta da giovani calciatori di Muravera». Ci sono solo due stranieri, un brasiliano (al momento però infortunato) e un attaccante della Costa D’Avorio (Issouf Kone Tomoutie), bomber della squadra. «Lo chiamiamo Didi», dice Boi, coadiuvato in panchina dal vice Fabio Carrus, «è molto bravo e non ha neanche vent’anni. Durante l’estate fa le stagioni nei villaggi turistici».

Grazie per l’ospitalità

Il taglio del nastro, con la prima partita fra le mura domestiche, è previsto il 18 gennaio contro l’Armungia, la squadra che negli ultimi due anni ha ospitato proprio il Muravera per le partite casalinghe. «Sarebbe una bella soddisfazione», spiega Boi, «disputare il primo match ufficiale con l’Armungia, dal momento che ci sono sempre venuti incontro in un periodo dove non avevamo neanche un piccolo campo per gli allenamenti. L’auspicio è che per quella data siano concluse tutte le pratiche burocratiche». Quanto alla società, ha chiarito il gruppo dirigente presieduto da Gilberto Porru e dal vice Mirko Magliocca, «noi metteremo cuore, impegno e passione».

Gli interventi da fare

I lavori da 800mila euro sono dunque giunti al termine (con alcuni mesi di ritardo) e adesso il comunale può contare su un manto in sintetico di ultima generazione. C’è però in programma un ulteriore intervento da 300mila euro (per le tribune e l’accesso al campo da tennis). «Siamo contenti che l’impianto sia di nuovo a disposizione dei cittadini», dice l’assessore allo sport Matteo Plaisant. «Stiamo facendo il possibile per far sì che la prossima partita in casa sia anche la prima partita ufficiale sul nuovo campo». Oltre agli accorgimenti necessari per il via libera alle partite ufficiali servono ulteriori interventi per rendere l’impianto un gioiellino: tra questi la tinteggiatura delle tribune (e di tutti i muri perimetrali), le poltroncine nelle panchine (al momento c’è solo il cemento) e il potenziamento dell’impianto di illuminazione.

