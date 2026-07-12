La Serie A riparte, da oggi via ai ritiri 

Roma. Bentornata Serie A. Non è ancora arrivato il momento di scendere in campo per le gare ufficiali, ma con il Mondiale americano ormai al rush finale, il mondo del calcio tricolore è pronto a riprendersi il suo spazio. L’avvio della stagione 2026/27 è ormai alle porte e le squadre italiane, seppur tra rose incomplete e i classici dubbi legati al mercato, sono già sul punto di tornare in campo. La data cerchiata in rosso sul calendario è quella di oggi, giorno nel quale tra controlli in sede, primi allenamenti e partenze per i ritiri, la maggioranza dei club si rimetterà in moto.

Sarà così per il Milan di Ruben Amorim, con l’elenco dei convocati che include anche l’ultimo arrivato dalla Lazio Mario Gila, e per la Fiorentina di Fabio Grosso che ha scelto il Rocco B. Commisso Viola Park per preparare la nuova stagione prima di volare in Inghilterra dal 24 luglio. Una scelta simile a quella della Roma di Gian Piero Gasperini, che proseguirà il lavoro iniziato l’anno scorso culminato con il ritorno in Champions tra Trigoria e il Galles, e i rinnovi di Dybala e Pellegrini non ancora ufficializzati. Anche la nuova Lazio di Gennaro Gattuso inizierà i propri allenamenti rimanendo per tutto il periodo nel centro sportivo di Formello, scelta simile a quella dell’ Atalanta guidata dall’ex biancoceleste Maurizio Sarri, che ha anticipato la concorrenza con una serie di sedute prima del ritiro vero e proprio.

A ritrovarsi sul campo anche la Juventus , seppur a ranghi ridotti per gli impegni con le nazionali dei propri giocatori e un mercato ancora tutto da decifrare dopo la rivoluzione estiva che ha portato Giovanni Carnevali nel ruolo di amministratore delegato e Frederic Massara come Chief Football Officer. L’altra sponda di Torino , quella granata, guidata da Ignazio Abate ha invece già iniziato con il primo allenamento a porte aperte al Filadelfia per trasferirsi, da oggi e fino al 25 luglio, al fresco della Val Rendena. Se la prenderanno più comoda, invece, sia i campioni d’Italia dell’ Inter del confermatissimo Cristian Chivu, che prima si sottoporranno alle visite mediche per far scattare il ritiro vero e proprio in Germania dal 16 al 25 luglio, cercando prima di risolvere la situazione Anan Khalaili che necessita di visite supplementari prima del tesseramento, e quelli che - almeno sulla carta - saranno i principali antagonisti dei nerazzurri, il Napoli di Allegri, con la consueta meta di Dimaro ad accogliere gli azzurri dal 17 luglio. Nonostante qualche incognita e rose che, da qui al giorno dell’esordio ufficiale, vedranno addii e benvenuti, quindi, la Serie A è già pronta a ripartire.

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