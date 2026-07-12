VaiOnline
Precampionato.
13 luglio 2026 alle 00:15

La Serie A riparte, da oggi via ai ritiri 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Roma. Bentornata Serie A. Non è ancora arrivato il momento di scendere in campo per le gare ufficiali, ma con il Mondiale americano ormai al rush finale, il mondo del calcio tricolore è pronto a riprendersi il suo spazio. L’avvio della stagione 2026/27 è ormai alle porte e le squadre italiane, seppur tra rose incomplete e i classici dubbi legati al mercato, sono già sul punto di tornare in campo. La data cerchiata in rosso sul calendario è quella di oggi, giorno nel quale tra controlli in sede, primi allenamenti e partenze per i ritiri, la maggioranza dei club si rimetterà in moto.

Sarà così per il Milan di Ruben Amorim, con l’elenco dei convocati che include anche l’ultimo arrivato dalla Lazio Mario Gila, e per la Fiorentina di Fabio Grosso che ha scelto il Rocco B. Commisso Viola Park per preparare la nuova stagione prima di volare in Inghilterra dal 24 luglio. Una scelta simile a quella della Roma di Gian Piero Gasperini, che proseguirà il lavoro iniziato l’anno scorso culminato con il ritorno in Champions tra Trigoria e il Galles, e i rinnovi di Dybala e Pellegrini non ancora ufficializzati. Anche la nuova Lazio di Gennaro Gattuso inizierà i propri allenamenti rimanendo per tutto il periodo nel centro sportivo di Formello, scelta simile a quella dell’ Atalanta guidata dall’ex biancoceleste Maurizio Sarri, che ha anticipato la concorrenza con una serie di sedute prima del ritiro vero e proprio.

A ritrovarsi sul campo anche la Juventus , seppur a ranghi ridotti per gli impegni con le nazionali dei propri giocatori e un mercato ancora tutto da decifrare dopo la rivoluzione estiva che ha portato Giovanni Carnevali nel ruolo di amministratore delegato e Frederic Massara come Chief Football Officer. L’altra sponda di Torino , quella granata, guidata da Ignazio Abate ha invece già iniziato con il primo allenamento a porte aperte al Filadelfia per trasferirsi, da oggi e fino al 25 luglio, al fresco della Val Rendena. Se la prenderanno più comoda, invece, sia i campioni d’Italia dell’ Inter del confermatissimo Cristian Chivu, che prima si sottoporranno alle visite mediche per far scattare il ritiro vero e proprio in Germania dal 16 al 25 luglio, cercando prima di risolvere la situazione Anan Khalaili che necessita di visite supplementari prima del tesseramento, e quelli che - almeno sulla carta - saranno i principali antagonisti dei nerazzurri, il Napoli di Allegri, con la consueta meta di Dimaro ad accogliere gli azzurri dal 17 luglio. Nonostante qualche incognita e rose che, da qui al giorno dell’esordio ufficiale, vedranno addii e benvenuti, quindi, la Serie A è già pronta a ripartire.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La tragedia

Lo strazio dei parenti di Cecconi «Il paradiso ha preso un angelo»

I due amici, senza documenti, identificati dopo alcune ore  dalla proprietaria della 500 che il 46enne voleva acquistare 
Angelo Cucca
La tragedia

Emigrata di Lanusei annega nel mare di Orrì davanti alle tre figlie

Lucia Aresu era tornata dalla Francia per trascorrere un periodo di vacanza 
Roberto Secci
Il fatto

Terrore a Cagliari, spara all’istruttrice che l’aveva rifiutato

La donna e un’amica riescono a fuggire Il 52enne si toglie la vita fuori dalla palestra  
Roberto Carta
Negli anni investiti oltre 50 milioni di fondi regionali

Salvini sui treni veloci: «Sardegna più vicina agli standard nazionali»

Il ministro sul test Cagliari-Olbia con l’Atr 465 in viaggio a 150 all’ora  
Alessandra Carta
Il caso

FdI attacca Ranucci, la redazione lo difende

Lettera ai Pm. La replica: «Sciacallaggio contro il giornalismo libero»  