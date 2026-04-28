La segnaletica è ok, ma in via Bologna l’asfalto è da rifare 

In via Bologna a Sestu il Comune ha rifatto la segnaletica a terra, sono arrivate le nuove strisce pedonali e anche i parcheggi. Ma le buche sono sempre lì e i residenti protestano. «Semplicemente ci chiediamo se prima di rifare la segnaletica non era possibile sistemare il fondo stradale», interroga Antonio Mura. «La situazione della strada? Pessima», afferma Rita Armani, mentre Salvatore Mereu argomenta: «Siamo contenti che siano state tracciate le nuove strisce pedonali, così almeno si può attraversare in sicurezza, ma la strada resta molto pericolosa, soprattutto per chi va in bici o in moto».

L’assessore

Dal 4 maggio sono previsti lavori per riasfaltare diverse strade ma via Bologna non è in elenco, ma questo non esclude altri interventi: «L’elenco delle situazioni più critiche è sul tavolo degli uffici tecnici», afferma l’assessore ai Lavori Pubblici Emanuele Meloni.

L’opposizione

«La situazione è il risultato dell'incuria dell'amministrazione Secci, distratta e svogliata per anni e che si ricorda dei bisogni dei cittadini solo quando arrivano le elezioni, sino all'assurdo di spendere i soldi pubblici verniciando le strisce pedonali nelle buche», attacca la capogruppo Pd e candidata sindaca Michela Mura.

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