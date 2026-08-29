La scuola sovracomunale di musica cerca un direttore 

Gli strumenti musicali della tradizione e il canto sardo al centro delle lezioni della scuola civica “Giuseppe Verdi”, a cui fanno parte i comuni di Macomer, Sindia e Lei. Le iscrizioni per partecipare ai corsi saranno possibili fino al 25 settembre. Le launeddas, il canto corale e quello sardo a chitarra sono inseriti nei corsi complementari. La scuola sovracomunale apre un bando per affidare l’incarico di direttore artistico e didattico per il prossimo triennio. I termini di presentazione delle domande scadranno alle 13 del 4 settembre.

Si tratta di una istituzione importante per Macomer e per il territorio, dove tanti giovani si possono formare in varie discipline. I corsi includono pianoforte, teoria, solfeggio, musica d’insieme e altre discipline. È alquanto frequentata, soprattutto dai giovani, anche da persone adulte.

I requisiti richiesti per dirigere la scuola di musica sono il diploma di conservatorio o diploma accademico di conservatorio di primo livello, essere in possesso del diploma di scuola superiore e avere l’abilitazione per l’insegnamento di discipline musicali o aver ricoperto incarichi di direttore o docente nei conservatori o istituti musicali o scuole civiche di musica per almeno tre anni.

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