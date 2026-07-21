La punta potrebbe arrivare dal Tigre: Romero 

Potrebbe arrivare dal Tigre la punta chiesta da Pisacane al direttore sportivo Accardi per completare il reparto offensivo.

José David Romero, 23 anni, argentino, è nel mirino del Cagliari da giugno ed è proprio quel profilo di cui ha bisogno il tecnico napoletano. Sull’attaccante c’è anche il Flamengo.

Le altre trattative

Salta Summeriville? Per l'attaccante del West Ham la Roma si è spinta a offrire 46 milioni, ma l'inserimento dei sauditi dell'Al-Hilal e una valutazione di 80 milioni rischiano di interrompere la trattativa.

Milan, Modric rinnova

Luka Modric con il Milan per un'altra stagione. Il giocatore croato e il club rossonero hanno trovato l'accordo per un contratto fino al 2027. Rubén Amorim nella conferenza stampa di presentazione si era sbilanciato sulla permanenza del campione, definendolo un giocatore importantissimo per il suo Milan.

A breve è attesa la firma sul contratto e l'ufficialità, ma non prima di alcuni giorni, poi Modric si unirà ai compagni per la tournée in Australia.

Zaniolo resta a Udine

Nicolò Zaniolo resterà all'Udinese fino al 2029 con sostanzioso adeguamento dell'ingaggio: lo ha ufficializzato il Club friulano in una nota diffusa in serata, che pone fine alla telenovela dell'estate.

Lecce, dov’è Banda?

Lameck Banda non si è presentato nel ritiro austriaco del Lecce. Voci di mercato lo darebbero già accordatosi con una squadra del campionato saudita.

Soulé in viola?

La Fiorentina cerca di strappare alla Roma Matias Soulé. L'argentino rimane in uscita, ma offerte dalla Premier e dalla Bundesliga di una certa rilevanza non ne sono arrivate. Così il club gigliato avrebbe avviato i primi contatti con l'entourage dell’ex giocatore del Frosinone per trovare una quadra sull'ingaggio e, in caso di accordo, Paratici presenterà una prima offerta ai giallorossi, che non vorrebbero farlo andare via per meno di 35 milioni di euro.

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