La Provincia: vietato dare cibo ai cervi nei centri abitati 

“Vietato somministrare cibo ai cervi e depositare alimenti e acqua per gli animali domestici”. È la misura immediata indicata dalla Provincia del Medio Campidano per allontanare dai Comuni del Linas, Arbus, Guspini, Gonnosfadiga e Villacidro, la presenza dei cervi dai centri abitati.

Il problema, ultimamente segnalato da Guspini, ripropone la somministrazione illegale di cibo da parte dei cittadini, ora gli stessi animali lo vanno a cercare nei mastelli della differenziata, dunque arriva la proposta di rafforzare la chiusura dei contenitori dell’umido. Tra le altre soluzioni figurano repellenti olfattivi biodegradabili lungo i perimetri da proteggere, dissuasori a ultrasuoni, associati a segnali luminosi, alimentati da energia solare, sconsigliata nelle zone ad alta frequentazione. La misura più efficace è la recinzione alta da 2,20 a 2,50 metri, anche se più costosa.

Infine, il ricorso al foraggiamento dissuasivo, previa autorizzazione degli enti competenti, in zone boschive e corridoi faunistici, applicato da giugno fino a settembre, con la diminuzione del flusso turistico e della conseguente riduzione della pressione delle presenze umane soprattutto nel sito minerario di Montevecchio.

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