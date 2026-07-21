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Sanluri.
22 luglio 2026 alle 00:21

La Provincia stanzia 135mila euro per le biblioteche 

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Nuove risorse per le biblioteche comunali: dalla Provincia arrivano infatti 135mila euro per promuovere la lettura nel triennio 2026-28. Con un decreto della presidente, Maura Boi, le biblioteche del Medio Campidano vengono riconosciute come «presidi culturali di prossimità», fondamentali per favorire inclusione sociale, integrazione e diffusione della conoscenza.

Tra le priorità spicca il rafforzamento della collaborazione tra biblioteche comunali e istituzioni scolastiche. La rete consentirà di realizzare laboratori, percorsi didattici, concorsi, premi letterari e festival con autori affermati, di valorizzare i talenti emergenti e stimolare la creatività delle nuove generazioni. «L’obiettivo va oltre il sostegno ordinario alle attività», ricorda Boi, «e punta a un più ampio rilancio della vita culturale locale».

Per quest’anno, il contributo di 45mila euro, è stato assegnato ai sette Comuni titolari di biblioteca, per ciascuno una quota fissa di 800 euro, integrata da una parte variabile calcolata sulla popolazione residente. La fetta più grossa di 4.064 euro va a Villacidro, seguita da Guspini con 3.477, Serramanna 2.926, Sanluri 2.826, San Gavino 2.783, Arbus 2.202, Serrenti 1.920 euro.

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