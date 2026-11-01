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02 novembre 2026 alle 00:54

La Primavera in campo oggi a Empoli 

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In trasferta ad Empoli a caccia di conferme. La Primavera rossoblù torna in campo oggi alle 11 contro i toscani nel posticipo della nona giornata di campionato. Un avversario ancora imbattuto tra le mura amiche che naviga da inizio stagione nella parte alta della classifica. Il Cagliari è reduce da due vittorie di fila in casa tra campionato e Coppa Italia in cui sono arrivate risposte incoraggianti da tutto il gruppo.

Sugamele e compagni sono riusciti a mettersi alle spalle un lungo digiuno di vittorie iniziato a settembre. Nel rotondo 4-1 di mercoledì contro il Lecco si sono distinti diversi giocatori che finora avevano trovato meno spazio: in particolare Piredda e Hamdaoua hanno coronato l’ottima prova con un gol. In Toscana mister Gallego dovrebbe però riproporre in gran parte la formazione che si è imposta contro il Como nell’ultima di campionato con il rientro fra i titolari di Kehayov, Grandu, Akarakiri e Costa. Il Cagliari spera di migliorare il rendimento esterno dove sono arrivati solo un successo all’esordio contro l’AlbinoLeffe e un pareggio contro il Parma. Nel mezzo le sconfitte contro Inter e Milan.

L’Empoli guidato da Filippeschi si trova al 5° posto a quota 15 punti e arriva dalla vittoria di misura di mercoledì in coppa contro il Perugia (in gol Ferrer). Sabato scorso gli azzurri hanno incassato la prima sconfitta di questa stagione, perdendo 3-1 a Bologna. Si gioca a Vinci al Centro Sportivo Petroio. Dirige l’incontro l’arbitro Nicolò Dorillo di Torino.

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