La prima di Casa Cara tra spettacoli e degustazioni 

Un debutto natalizio per Casa Cara che ieri, insieme alla vicina Casa Putzu, ha aperto le porte - dopo il lungo restyling - per ospitare le famiglie in occasione del primo appuntamento della rassegna del Natale organizzata dal Comune di Selargius.

Un percorso nelle due storiche case campidanesi, tra animazione per i bambini, degustazioni e attività locali in vetrina. Quattro ore di intrattenimento, dalle 18 alle 22, che ha visto alternarsi la gara poetica con i cantadores , l’arrivo dei Babbi Natale in vespa, e la presenza di hobbisti, artigiani locali e standisti.

In prima linea gli assessorati alle Attività produttive e alla Cultura. Oggi si replica con una serata ricca di eventi, sempre dalle 18 alle 22: ci sarà il presepe vivente di Collinas, una rappresentazione suggestiva con quaranta elementi di uno dei simboli più forti della tradizione natalizia sarda; musica dal vivo; animazione per bambini e famiglie con Babbo Natale, elfi, laboratori manuali, letterine, truccabimbi e spettacoli itineranti.

Durante la serata saranno presenti hobbisti, artigiani locali e standisti: «Una vetrina d’eccezione per le nostre attività produttive, con degustazione di malloreddus, fave, pane, dolci, vino.

Sarà possibile assistere alla preparazione di gattò, ciambelle e ravioli, mentre i Babbi Natale offriranno le castagne ai presenti», spiegano le due assessore Rita Ragatzu e Sara Pilia. Tra gli ospiti di oggi c’è anche la bartender Marianna Angius che realizzerà un cocktail con il tipico cappero selargino. (f. l.)

