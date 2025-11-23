VaiOnline
Sant’Avendrace.
24 novembre 2025 alle 00:44

La parrocchia cerca volontari giardinieri 

Non solo la chiesa, riaperta di recente dopo i lavori di ristrutturazione. Anche il cortile della parrocchia di viale Sant’Avendrace, guidata da don Alessandro Simula, sta rinascendo. Nei giorni scorsi lo spazio è stato infatti arricchito da diverse piante donate dai parrocchiani e residenti del quartiere: arbusti ornamentali e piccoli alberi che stanno iniziando a trasformare l’area, sempre più accogliente e luminosa.
Per completare il lavoro e garantirne la continuità però, serve l’aiuto di tutti. La parrocchia così infatti un appello a chiunque voglia dedicare un po’ del proprio tempo alla cura del giardino e mantenere pulito lo spazio, sempre più riferimento per famiglie, bambini e anziani del rione.
«Vorremmo che questo cortile fosse un luogo accogliente, oltre che un segno di bellezza e comunità per tutto il quartiere», spiega don Simula. «A breve sarà anche attrezzato con le panchine. L’intento è quello di restituire il piazzale della chiesa alla fruizione pubblica. L’acqua con cui innaffiamo piante e aiuole, già corredate di impianto, è acqua della cripta di Sant’Avendrace che spesso si allaga: la recuperiamo per il giardino, rifacendoci alla tradizione che ha sempre ritenuto quest’acqua miracolosa. Chi vorrà dare una mano sarà ben accolto».

