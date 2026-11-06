La Onlus diffida il Consiglio: «Stop alla lottizzazione» 

Sorgono perplessità su una recente delibera del Consiglio comunale che autorizza l'avvio del procedimento del Piano attuativo fra pubblico e privati in una zona finalizzata all'insediamento di un'attività produttiva: da chiarire gli aspetti legati a vari incendi che percorsero anni fa le zone interessate. Si tratta di un'area di 67mila metri quadrati a ovest dell'abitato, prossima a una delle rotonde della statale 126, vicino alla strada ferrata. Ad avanzare una diffida al Comune e una richiesta di annullamento in autotutela della delibera dello scorso 5 ottobre è l'associazione Banca Sos Onlus, guidata da Francesco Giganti. Secondo l'associazione, già ascoltata tre anni fa dalla Commissione consiliare urbanistica, ci sarebbero «vincoli da incendio su specifici lotti compresi e confinati nell'area d'intervento: risultano nel catasto incendi regionale per roghi ripetuti nel periodo 2007-2014». L'associazione sottolinea che una legge del 2000 impone il divieto per 15 anni di modifica della destinazione d'uso, il vincolo decennale di inedificabilità su aree boscate o pascoli percorse dal fuoco, nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili e attività produttive. «Ciononostante - asserisce Giganti - è stato promosso l'accordo con l'operatore privato: promuovere una pianificazione commerciale su terreni potenzialmente gravati da inedificabilità espone il Comune a contenziosi e a danno erariale». Il sodalizio suggerisce di sospendere i procedimenti e disporre una verifica cartografica ed elio-fotogrammetrica con il Corpo Forestale per accertare l'esatta estensione del vincolo. In caso contrario la onlus si rivolgerà alla Procura della Repubblica, alla Procura regionale della Corte dei Conti e al Tar. Secondo l'assessore all'Urbanistica Giuseppe Casti «le verifiche se necessarie ci saranno, ma siamo dinanzi a un semplice studio pubblico-privato: il Consiglio non ha votato alcuna lottizzazione nè variante urbanistica».

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