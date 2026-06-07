La nuova vita dei cani salvati dal lager 

C’è Mirtilla che scodinzola felice nel giardino della sua nuova casa e c’è Pippo che dall’inferno è arrivato fino a Macomer per trovare la sua nuova famiglia alla veneranda età di 12 anni. E poi c’è la dolce Coco che gira al guinzaglio con i suoi nuovi proprietari.

Insieme a tanti altri cani, sono riusciti a trovare una nuova possibilità di vita, dopo essere stati tenuti per anni, in condizioni critiche nel rifugio lager di Santa Luria, da due donne, madre e figlia. A seguito del sequestro e dello sgombero forzato del 2024, tutti i 223 cani che erano stati trovati all’interno della casa erano stati trasferiti al canile Shardana. Qualcuno che si trovava in condizioni critiche non ce l’ha fatta ma altri hanno trovato una famiglia.

Le adozioni

In tutto sono 64 i cagnolini che sono stati adottati grazie anche al progetto “Adotta un cane dal canile 2026” che coinvolge le associazioni. In canile ne restano ancora 99 di cui una decina che purtroppo non possono essere adottati perché mostrano gravi problemi comportamentali, a meno che non intraprendano un percorso di recupero. «Io ho preso cinque cani del canile lager» dice la presidente della Bau Clun Onlus Elena Pisu, «di questi quattro sono già andati in adozione mentre una deve ancora finire le terapie mediche. Nei giorni scorsi ne ho preso altri due». La vicenda del 2024, «è molto grave e triste» aggiunge, «e si sarebbe dovuti intervenire molto prima. I cani hanno vissuto in condizioni drammatiche e adesso speriamo che tutti riescano a trovare casa».

Storia terribile

Le due donne avevano accumulato cani negli anni, fino ad arrivare al numero impressionante di 223. Il personale del canile Shardana il giorno dello sgombero li aveva trovati nascosti dappertutto, persino dentro il forno, tra sporcizia ed escrementi. Francesca Deplano ha adottata una cagnolina, ribattezzata Mirtilla. «È dolcissima», racconta «all’inizio era un po’ timorosa, normale dopo tutto quello che avrà passato, ma adesso piano piano si sta abituando». Quando l’ha vista sui social, «mi sono subito innamorata. Io dico sempre, meno male che l’abbiamo trovata perché ci ha cambiato la vita».

Gli altri cani

E adesso ci sono tutti quelli che una casa la cercano ancora. Si possono trovare nella pagina Facebook “Zampe Quartesi” curata dalla dirigente del settore ambiente Valentina Lussu che per ognuno di loro ha realizzato una biografia. E allora ecco il bellissimo Teodor «un cucciolone di soli 5 anni, il cane più elegante che abbiate mai visto in vita vostra. All'occorrenza indossa benissimo il papillon». E ancora Clare, «una taglia quasi piccola con i suoi 12 chili, 8 anni e non sentirli», che «si sente una cucciola, corre gioca saltella ed è super dinamica. Il passato della piccola Clare è stato difficile, ha lottato come una leonessa per sopravvivere. Ora sta bene, anche se le è rimasta addosso un po' di paura». Tutti in attesa di una famiglia per dimenticare l’inferno.

RIPRODUZIONE RISERVATA